“Injusto quitarle al empresario el mérito de crear empleo al tildarlo de explotador y esclavista”: Bruce Mac Master, sobre discurso de Petro

La reforma laboral se cayó, pero el presidente Gustavo Petro confirmó que volverá a presentarla, sin aclarar aún en qué términos, teniendo en cuenta que el clamor de los empresarios ha sido poner el foco en medidas que ayuden a generar empleo y reducir la informalidad.

Esta semana se conocerá el dato del desempleo en Colombia. - Foto: Guillermo Torres

El tema fue abordado por el mandatario de los colombianos en su más reciente alocución, en la que le dedicó una buena parte a lo que catalogó como relación explotadora y esclavista, “volviendo al cepo”, dijo, entre otros mensajes que llevaron a Bruce Mac Master, presidente de la Andi, gremio de empresarios, a repelar.

“Es muy lamentable que se quiera plantear el tema de las relaciones laborales en términos de explotación y esclavismo. Quitarles así la dignidad a los trabajadores honestos y dedicados que tiene Colombia es maltratarlos, es depreciar su esfuerzo diario, y una buena parte de sus vidas. Quitarle al emprendedor o al empresario colombiano el mérito de crear empleo y oportunidades para que la sociedad avance no solo es injusto, sino profundamente miope”, afirmó Bruce Mac Master.

El vocero de los empresarios agregó que “tratar de alimentar los odios entre colombianos, es fortalecer la base de las violencias que tanto daño nos han hecho, por tanto tiempo. Ojalá no tengamos que contabilizar más víctimas de la violencia absurda que no hemos terminado de superar por estas actitudes. ¿Por qué no gastamos estos esfuerzos en producir unidad y propósitos comunes? Qué tal si unimos esfuerzos en profundizar la agenda de trabajo decente de Naciones Unidas?”, propuso Mac Master.

Desde Francia, el mandatario habló durante un largo rato, principalmente, de la reforma laboral, para lo cual, se fue lanza en ristre contra el empresariado colombiano. Los llamó élite y dijo que “Colombia solo era para ellos... los descendientes de los esclavistas. Los que nos han condenado a la violencia y la desigualdad”.

Hay que señalar que la reforma laboral, entre otras, fue fuertemente criticada porque se enfocaba solo en las reivindicaciones, “viejas luchas sindicales de hace diez, veinte años, y no abordan los desafíos que tenemos para generar nuevas formas de trabajo formal”, dijo en su momento el Consejo Gremial. Esto debido a que la propuesta que entró al Congreso de la República y, finalmente fue hundida, por tiempos, incluía temas como mayor pago en dominicales, horas extras desde las 7:00 p. m. (originalmente era desde las 6:00 p. m.), alto cobro por despido de trabajadores, entre otros costos que los empresarios consideraron onerosos y que solo conducirían a que no se contratara en la informalidad.

Hundimiento de la reforma laboral en el Congreso de la República. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Muchas críticas

Desde diversas trincheras llovieron las críticas a los mensajes del presidente Petro, en relación con el sector privado, pues este es concebido como clave para el desarrollo de una nación, pues es el que pone la mayor parte de las inversiones para adelantar nuevos proyectos y así, promover el empleo.

Entre tanto, en la hoja de ruta del presidente Petro, el camino es más hacia el estatismo, es decir, que sea el Estado el que asuma temas sociales como la salud, la educación, entre otros.