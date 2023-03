Juan Carlos Reynoso, el supuesto gerente de Omegapro, fue capturado y dejó a cientos de estafados en Colombia

Juan Carlos Reynoso es un empresario peruano que fungía como gerente para Latinoamérica de Omegapro, una compañía de trading en criptomonedas, que de hecho informó que fueron víctimas de un supuesto ciberataque en diciembre del año pasado, y fue capturado en México por los presuntos delitos de lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas.

La situación causó revuelo en su momento, los usuarios denunciaron que no pudieron sacar la plata que tienen invertida en la firma; sin embargo, el Gobierno en Colombia aseguró que no puede tomar acciones porque la entidad no está regulada por la Superfinanciera.

Incluso, en el mismo mes del año pasado, la Superintendencia Financiera en Colombia dijo que los servicios que presta Omegapro no tienen los permisos para operar en el país. La compañía de trading de criptomonedas, que ofrece productos y servicios para inversiones en el amplio mercado Forex, no es la primera vez que se ve involucrada con problemas legales, la Superintendencia ya había sancionado a varios funcionarios y personales naturales en el país.

Omegapro es investigada por delitos de estafa y captación ilegal de dinero. - Foto: Getty Images

Los usuarios señalan que la firma podría ser una “pirámide fraudulenta”, inclusive expertos en trading dicen que bajo el argumento de que fueron hackeados, estas organizaciones utilizan estas estrategias para no responderle a sus clientes por los fondos invertidos.

En las redes sociales, los usuarios de la plataforma han informado que han perdido hasta 800 millones de pesos desde el año pasado, incluso, desde esa fecha hasta entonces, cientos no han podido recuperar su dinero.

Blockchain y criptomonedas - Foto: Getty Images

Lo delicado del asunto ya llegó a las autoridades en México, pues se presume que Omegapro, plataforma, es señalada por estafa en varios países. La semana pasada la Fiscalía de ese país ordenó la captura de Reynoso por los presuntos delitos de lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas, dado que Black Wall Street Capital, aparentemente, tendría nexos con el cartel Jalisco, nueva generación’, una organización dedicada al narcotráfico dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes.

Un dato no menor, Reynoso presumía de una vida ostentosa en las redes sociales, con el ánimo de que inversionistas se sintieran atraídos para invertir en Omegapro, que ahora la plataforma está siendo investigada por delitos de estafa y captación de dinero ilegal.

OmegaPro ha reiterado en diferentes oportunidades supuestos beneficios para sus usuarios, como por ejemplo, en darles ganancias adicionales si llevan referidos y los hacen parte de los negocios que tiene los permisos de operación en Colombia.

Sin embargo, hay quienes defienden el pronunciamiento de la compañía, asegurando que si se podría tratar de un hackeo, debido a la caída del precio de las criptomonedas en el mundo, como pasó con FTX que se declaró en bancarrota.

El mercado de las criptomonedas está punteando en la economía del mundo - Foto: Getty Images / Alistair Berg

La firma dijo que no es la primera vez que sufren ese tipo de ciberataques y dijeron que antes habían tenido estos “problemas técnicos” que le ha imposibilitado a sus usuarios retirar la plata que les entregaron con anterioridad. Lo llamativo es que dijeron que no pueden responder a sus inversionistas por el momento.

“Tras el análisis de las últimas semanas de los problemas técnicos a los que se ha enfrentado OmegaPro, está claro que hemos sido objeto de un ciberataque sostenido y sofisticado por parte de un grupo criminal organizado desconocido”, mencionaron en el comunicado emitido el pasado 29 de noviembre.

También indicaron que “para proteger a nuestra comunidad y a nuestros miembros, hemos contratado a hacker house de Londres, una de las principales empresas de ciberseguridad en el mundo, para contrarrestar esta amenaza. Mientras intentamos implementar medidas efectivas para contrarrestarla, la plataforma lamentablemente no estará disponible hasta que podamos garantizar la seguridad de nuestra comunidad”, agrega el comunicado.