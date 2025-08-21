Suscribirse

Video

La compañía donde los sueños se convierten en proyectos de vida

Homecenter se volvió un espacio donde jóvenes profesionales inician su carrera, encuentran propósito y logran crecer.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 10:14 p. m.
YouTube video player
Homecenter, trabajo con propósito. | Foto: SEMANA

¿Qué pasaría si un trabajo ofreciera mucho más que un salario? Para miles de colombianos, Homecenter es ese escenario donde es posible desarrollarse, formarse y construir proyectos de vida.

Con más de tres décadas en Colombia y más de 8.700 empleados, la compañía se ha consolidado como un lugar de oportunidades. Jóvenes como Valeria Romero iniciaron aquí con una práctica y gracias al empoderamiento y la confianza que recibieron, lograron crecer hasta convertirse en líderes dentro de la organización.

Homecenter se distingue por su cultura empresarial, que fomenta la innovación, la diversidad y el impacto social. Más allá de los beneficios, que incluyen subsidios educativos, plataformas internacionales de formación o programas de mentoring, lo que realmente marca la diferencia es la posibilidad de crecer desde el primer día y ver cómo el trabajo tiene un efecto directo en la vida de miles de familias.

*Contenido elaborado con el apoyo de Homecenter.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco equipos con los objetivos claros para la postemporada: así va la MLB

2. Caso UNGRD: Fiscalía solicitó circular roja de Interpol contra César Manrique Soacha, mano derecha del presidente Gustavo Petro

3. Atentado en Cali: van tres capturados por el ataque terrorista en la capital del Valle del Cauca

4. EE. UU. revisa millones de visas vigentes para iniciar con deportaciones masivas: así puede afectarlo

5. Hito de Jefferson Lerma: después de 12 años lo logró en Europa y es inédito

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HomecenterTrabajoEmpleoJóvenes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.