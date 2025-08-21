¿Qué pasaría si un trabajo ofreciera mucho más que un salario? Para miles de colombianos, Homecenter es ese escenario donde es posible desarrollarse, formarse y construir proyectos de vida.

Con más de tres décadas en Colombia y más de 8.700 empleados, la compañía se ha consolidado como un lugar de oportunidades. Jóvenes como Valeria Romero iniciaron aquí con una práctica y gracias al empoderamiento y la confianza que recibieron, lograron crecer hasta convertirse en líderes dentro de la organización.

Homecenter se distingue por su cultura empresarial, que fomenta la innovación, la diversidad y el impacto social. Más allá de los beneficios, que incluyen subsidios educativos, plataformas internacionales de formación o programas de mentoring, lo que realmente marca la diferencia es la posibilidad de crecer desde el primer día y ver cómo el trabajo tiene un efecto directo en la vida de miles de familias.