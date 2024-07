La economía popular se va de feria en Bogotá. Crece la apuesta por la formalización empresarial

Allí hay una fuerza importante de la economía nacional, que no solo no está contabilizada, sino que se afecta en mayor proporción por fenómenos como el desplazamiento y la violencia. Ovidio Claros, presidente de la CCB, explica que en este grupo están todas las ocupaciones mercantiles y no mercantiles desarrolladas por unidades de baja escala y que en muchos casos funcionan al margen de la subsistencia.