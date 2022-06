La ‘jugadita’ de Almacenes Only durante Día sin IVA: sorprendió a sus clientes

Este viernes 17 de junio se lleva a cabo el segundo Día sin IVA del presente año. La jornada tiene como objetivo seguir estimulando la reactivación económica en Colombia, principalmente en el sector comercial, que sufrió grandes pérdidas en medio de la pandemia.

La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) enfatizó en que se espera que las ventas aumenten considerablemente. Asimismo, indicó que están trabajando con las autoridades para que no haya ningún tipo de inconveniente durante el día.

“Es una oportunidad para que el comercio incremente sus ventas, y para que los ciudadanos ahorren, porque además de los bienes exentos, los comerciantes sacan promociones especiales en todo tipo de productos”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Pese a que muchos esperaban que este año sí participara, los tradicionales Almacenes Only volvieron a confirmar que no son parte del grupo de establecimientos que podrán vender sus productos exentos del IVA este viernes, ya que no logran entregar toda la documentación requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

“Debido a la dificultad de cumplir con el reporte de información detallado exigido por la Dian, es imposible otorgar la exención especial al impuesto de venta establecida el 17 de junio de 2022″, precisaron en un comunicado de prensa, publicado en Facebook.

Luego, añadieron en el documento: “Lamentamos de antemano todos los inconvenientes que esto pueda ocasionar, pero se sale de nuestro alcance cumplir con estos requisitos”.

Sin embargo, los tradicionales almacenes no se quedaron quietos ante esta mala noticia y anunciaron nuevas promociones para lo que resta del mes de junio, con el fin de conmemorar el Día del Padre.

El establecimiento comercial aseguró que la mayoría de los productos tendrá algún tipo de descuento y que los precios serán bastante asequibles para todos los clientes.

“Tendremos varias promociones, tanto para el día del padre como para nuestro aniversario. Las prendas con etiqueta amarilla tendrán un descuento considerable y accesible para todos. ¡Gracias por todo su interés!”, enfatizaron.

Productos que tendrán descuento en general

Prendas de vestir.

Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones.

Elementos deportivos.

Juguetes y juegos.

Útiles escolares.

Bienes e insumos para el sector agropecuario.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo enfatizó en que los consumidores pueden adquirir hasta tres unidades del mismo bien, mientras que sea vendido por el mismo almacén. Además, indicó que los productos también se pueden comprar a través del comercio electrónico.

Productos que no tendrán descuento en general

Alimentos.

Artículos de belleza, como maquillaje y cremas para el cuerpo y la cara.

Servicios de turismo, como tiquetes de viaje, precios de hoteles y tours .

Joyas.

Muebles para el hogar, como salas, comedores, lámparas y decoraciones (tampoco están exentos los cubrelechos, cobijas o sábanas).

“Esperamos que el próximo gobierno retome esta iniciativa, que no solo ha beneficiado a los colombianos, sino que ha sido una herramienta estratégica para la reactivación económica del país”, concluyó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco.