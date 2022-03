Esta no es la primera vez que el conglomerado de almacenes no puede participar en la jornada.

Almacenes Only aclaró por qué no participa en el Día sin IVA de este viernes

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Valderrama, hizo una recomendación a los colombianos en el primer día sin IVA 2022 para que den uso a la compra de productos a través del comercio electrónico “sin desplazamientos y desde cualquier lugar”. Sin embargo, para Almacenes Only, uno de los locales más concurridos en Bogotá, esto no será posible, ya que no está participando en la jornada.

Almacenes Only no hace parte del grupo de establecimientos que podrán vender sus productos exentos del IVA. Semanas atrás, varios de los fieles clientes de la cadena textil habían manifestado la petición para aprovechar los descuentos, pero, en esta ocasión, Only quedó por fuera.

“Debido a la dificultad de cumplir con el reporte de información detallado exigido por la Dian es imposible otorgar la exención especial al impuesto de venta establecida el 11 de marzo de 2022″, indicó la compañía.

Por medio de un anunció en Facebook, el conglomerado que tiene varios puntos físicos en Bogotá lamentó no poder hacer parte de esta iniciativa del Gobierno que, junto al Ministerio de Comercio, espera contribuir a la economía del país; las ventas en línea iban en $ 93.000 millones para las primeras horas de la mañana.

“Lamentamos de antemano todos los inconvenientes que esto pueda ocasionar, pero se sale de nuestras manos cumplir con estos requisitos”, indicó el negocio de ropa fundado en 1954.

Como era de esperarse, varios clientes de la empresa textil dieron a conocer sus opiniones al notar que Only no pudo exentar el IVA de sus productos: “Es una lastima que los requisitos impidan que almacenes como este no puedan acogerse al día sin IVA... Esto sí aliviaría a muchos hogares que realmente lo necesitan”, “Ustedes manejan los mejores precios siempre, no necesitan día sin IVA” y “Son lo mejor en precios, calidad, servicio, moda, en realidad no necesitan de esto, soy fiel compradora, amo la marca y seguiré comprando en cualquier momento”, son algunos de los comentarios más relevantes que se pueden leer en el perfil oficial del almacén.

Hay que señalar que esta no es la primera vez que los Almacenes Only no puede participar en los días sin IVA, propuestos por el Presidente de la República y su equipo de trabajo. En octubre del año pasado, la empresa tampoco pudo descontar el IVA de sus productos por la misma razón.

“Debido a la dificultad de cumplir con el reporte de información detallado exigido por la Dian, es imposible otorgar la exención especial al impuesto de venta establecida para el día jueves 28 de octubre de 2021″, comunicaron, en ese entonces.

Tips para compras presenciales

Aunque muchos colombianos optan por la virtualidad y comodidad de su hogar para hacer las compras en el Día sin IVA, también hay quienes prefieren ir directamente a las tiendas para realizarlas; por eso, Mallplaza hace varias recomendaciones para garantizar el bienestar de todos los empleados y visitantes a los centros comerciales en el país:

Tener en cuenta los horarios extendidos de los centros comerciales. Por ejemplo, en la página web y redes sociales de Mallplaza se especificarán los horarios de sus tiendas.

Es importante llevar ropa cómoda, el celular cargado y evitar, en la medida de lo posible, llevar niños como acompañantes, ya que la jornada de compras puede ser larga.

Prever el medio de transporte con antelación , y más si se van a realizar compras de electrodomésticos de gran tamaño, con el fin de contar con la mejor manera de transportarlos al hogar.

Tener en cuenta los medios de pago que aplican para las compras del Día sin IVA: tarjeta crédito, débito y efectivo.