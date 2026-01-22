Martín Ravelo asume la presidencia de la Unión Sindical Obrera (USO)

En la tarde del 22 de enero de 2026, la Unión Sindical Obrera anunció que Martín Ravelo fue designado como nuevo presidente. El mismo llega al cargo con el objetivo de liderar una de las organizaciones sindicales más importantes del sector petrolero del país.

“Martín Ravelo asume la presidencia de la USO para liderar el fortalecimiento de la industria petrolera y del gas, la sostenibilidad de la transición energética justa, los derechos laborales de los trabajadores y las comunidades del entorno”, señala la USO.

Experiencia de Martín Ravelo

En medio del anuncio del nuevo presidente, la USO señaló que Ravelo cuenta con gran experiencia, la cual le permitirá desempeñar las labores del cargo y contribuir al sector petrolero de la nación mediante el acercamiento con los empleados que representa.

“Martín Ravelo, quien sucede a César Loza Arenas (electo democráticamente por los trabajadores a la Junta Directiva de Ecopetrol), cuenta con competencias técnicas, políticas y jurídicas que le permiten liderar procesos organizativos exitosos. Durante su trayectoria, se ha desempeñado en el sindicato como secretario de Educación, fiscal, secretario Jurídico y secretario de Seguridad Social, desde donde impulsó la expansión del sindicato con la creación de nuevas subdirectivas como pilar fundamental en el fortalecimiento de la USO, y la consolidación de nuevos derechos laborales en las empresas operadoras petroleras”, destaca la USO.

Partida de César Loza

Por otra parte, se destaca en el comunicado la partida de César Loza, quien hará parte de la junta directiva de Ecopetrol tras ser elegido en días pasados.

“Desde la Unión Sindical Obrera expresamos toda nuestra gratitud a César Loza por dedicar más de la mitad de su vida al servicio de la USO, de la clase trabajadora, y de liderar históricas gestas en defensa de Ecopetrol”, complementa la USO.

Hay que destacar que es la primera vez que un trabajador de la empresa logra llegar a uno de los puestos de la junta directiva de la entidad, en los cuales se deciden las principales medidas del conglomerado. Junto a esto, Loza tuvo que dejar a un lado sus funciones en la Unión Sindical Obrera (USO) para poder aceptar su designación.

“Se cierra un ciclo en la actividad sindical. Son 30 años en la USO, un proceso que comencé siendo dirigente y hoy concluyo en mi condición de presidente de la Junta Directiva Nacional del sindicato más importante del país. Renuncio para asumir una nueva responsabilidad en nombre de las trabajadoras y trabajadores de Ecopetrol”, declaró Loza.