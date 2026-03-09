Megaproyecto aurífero La Colosa, en el Tolima, cambia de dueño: Mineros se lo compró a AngloGold Ashanti

La compañía Mineros S.A. anunció la adquisición del 100 % de participación en el polémico proyecto de exploración de oro La Colosa, ubicado en Cajamarca, Tolima. Este pertenecía a una filial de AngloGold Ashanti, en una operación que podría alcanzar hasta 70 millones de dólares y que revive el interés empresarial por uno de los yacimientos auríferos más grandes del país.

A través de información enviada al mercado de valores, dado que Mineros se encuentra inscrita en bolsa, se informó que la transacción no está relacionada con el también polémico proyecto Quebradona, que seguirá siendo desarrollado por AngloGold Ashanti.

"La Colosa" podría albergar US$36.000 millones en oro

El depósito aurífero de La Colosa fue descubierto hacia 2006, en el contexto del “boom minero” y de una política nacional de atraer inversión extranjera en minería a gran escala. Un año después, cuando empezaron los estudios en la zona, se pudo estimar que allí hay recursos auríferos del orden de 24 millones de onzas, lo que lo convirtió en uno de los yacimientos de oro más grandes proyectados en Colombia y en América Latina.Sin embargo, desde 2011 inició una creciente oposición ambiental al proyecto, con movimientos sociales que advertían posibles impactos sobre el agua, la agricultura y los ecosistemas de la región. En 2017 se realizó una consulta popular en Cajamarca para decidir si se permitían proyectos mineros y ganó el no; desde entonces, La Colosa estaba paralizado, aunque en 2024 AngloGold Ashanti reportó estimaciones históricas del depósito con decenas de millones de onzas de oro en recursos potenciales, aunque sin declarar reservas explotables. Según informó Mineros, empresa con sede en Medellín, el acuerdo contempla un pago inicial de 10 millones de dólares en efectivo al momento del cierre. A este monto se sumará una contraprestación contingente de hasta 60 millones de dólares, condicionada al tonelaje de mineral autorizado en un eventual plan de trabajo y obras y a la obtención de la correspondiente licencia ambiental.

El cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Mineros informó que su intención es iniciar un proceso participativo con las comunidades del Tolima para redefinir la identidad del proyecto, incluso con la posibilidad de cambiar su nombre. La estrategia busca distanciarse del legado histórico asociado a la iniciativa y construir una nueva etapa basada en el diálogo con actores locales y en principios de responsabilidad ambiental y social.

La Colosa ha sido uno de los proyectos mineros más controvertidos del país por encontrarse en una zona de alta riqueza ambiental.

No obstante, el eventual desarrollo del proyecto dependerá de varios factores clave, entre ellos la obtención de claridad regulatoria, la aprobación de licencias ambientales y la existencia de un consenso comunitario que permita avanzar en las actividades mineras.

Mineros, con más de cinco décadas de trayectoria en la minería de oro en América Latina, opera actualmente activos en Colombia y Nicaragua y mantiene proyectos de exploración y desarrollo en otros países de la región.