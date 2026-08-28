Mi casa ya dejó un vacío: el nuevo Gobierno deberá reconstruir la confianza

Con el cambio de gobierno, la política de vivienda vuelve a estar sobre la mesa. El nuevo escenario plantea una discusión fundamental para el sector: cómo recuperar un sistema de subsidios jurídicamente estable y cómo articular los esfuerzos de la nación con los de alcaldías, gobernaciones y cajas de compensación.

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El desmonte del esquema Mi Casa Ya dejó esa discusión en evidencia. Los cambios en las reglas de acceso y asignación de los subsidios generaron incertidumbre entre hogares que habían iniciado procesos de compra y entre constructoras, entidades financieras y cajas de compensación. Ahora, una de las primeras decisiones que deberá tomar el nuevo Gobierno será definir si retoma este esquema, lo modifica o crea uno nuevo, y bajo qué reglas jurídicas. Más aún, con los efectos que generó el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó cerca de 30.000 viviendas destruidas y alrededor de 140.000 averiadas.

Para Juan Manuel González, socio fundador y director de la práctica de Derecho Urbanístico de Pinilla, González & Prieto, reactivar Mi Casa Ya o crear otro esquema no presenta obstáculos jurídicos fundamentales, pues los subsidios pueden establecerse mediante decretos. El problema, advierte, es presupuestal: se requieren recursos suficientes y ajustes para focalizarlos hacia estos programas.

Por su parte, Esteban García Jimeno, de Holland & Knight, plantea reglas claras sobre acceso, asignación y desembolso. Propone llevar a la ley elementos esenciales del sistema –elegibilidad, montos, financiación y vigencia– para reducir la dependencia de resoluciones y circulares.

Juan Manuel González, Pinilla González & Prieto. Foto: Cortesía Pinilla, González & Prieto

Melissa Castro, de Garrigues, coincide en que una ley evitaría cambios de reglas en perjuicio de compradores y ayudaría a recuperar la confianza del sector.

Uno de los desafíos será resolver qué ocurre con quienes quedaron en medio de los cambios. García Jimeno y Castro concuerdan en que hay que establecer regímenes de transición que protejan a las familias que iniciaron sus procesos bajo reglas anteriores, apelando al principio de confianza legítima.

El otro gran frente es territorial. Ante la reducción de los subsidios nacionales, alcaldías, gobernaciones y cajas de compensación han ganado protagonismo. González considera positivo que hayan surgido subsidios regionales, pero insiste en articularlos con la nación.

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El riesgo, explica García Jimeno, es que una descentralización sin reglas comunes produzca desigualdades entre territorios, con requisitos diferentes que dificulten la participación del sector privado a escala nacional.

Castro advierte, además, que estas diferencias podrían desincentivar la construcción en municipios donde las condiciones para acceder a los subsidios sean más restrictivas.

La Ley 2079 de 2021 ya reconoce la vivienda y el hábitat digno como política de Estado y plantea la articulación entre nación y entidades territoriales. El reto será convertir ese principio en corresponsabilidad efectiva.

Problemas de la oferta

En cuanto a la oferta, que enfrenta obstáculos jurídicos, Juan Carlos Rocha, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), advierte sobre la necesidad de reducir costos, promover alternativas como el arriendo social y dar claridad regulatoria.

Esteban García Jimeno, Holland & Knight. Foto: Cortesía Holland & Knight

Por su parte, Jaime Ramírez, asociado del área inmobiliaria de PPU, dice que las reglamentaciones promovidas por el Gobierno saliente resultaron ser vagas y confusas para los empresarios que intervienen en el sector vivienda. “El Gobierno entrante debe escuchar al empresariado y promover reglamentaciones acordes con la realidad del mercado”.

Así, el desafío jurídico del nuevo Gobierno será no solamente volver a subsidiar la compra de vivienda. Será construir reglas estables para que los subsidios tengan respaldo presupuestal, proteger las expectativas legítimas de los hogares y coordinar nación y territorios, mientras se reducen las barreras que encarecen y retrasan la producción de vivienda VIS y VIP.