Millonarios sigue en el trono, si de finanzas se habla: es el equipo con más ingresos en Colombia

La Superintendencia de Sociedades reveló el informe de comportamiento financiero de los equipos del FPC.

Redacción Economía
27 de agosto de 2025, 3:54 p. m.
Nómina de Millonarios en Liga BetPlay 2025-ll.
Nómina de Millonarios en Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Este miércoles, 27 de agosto, la Superintendencia Financiera de Colombia presentó el informe de comportamiento financiero del futbol profesional colombiano para el periodo 2024, que demostró cuál es la situación financiera de los 36 equipos que hay en el país.

De acuerdo con el total de ingresos y actividades ordinarias netos por razón social y periodo, el equipo Millonarios, bajo la razón social Azul y Blanco Millonarios FC S.A., es el equipo con más ingresos, con 106.470 millones de pesos, estando por encima de Atlético Nacional S.A. que tuvo ingresos de 87.394 millones de pesos.

Respecto a las taquillas y abono, también es uno de los equipos que lidera las cifras, con un ingreso por taquillas y abonos de 43.236 millones de pesos.

Por publicidad y patrimonio, al equipo le entran unos 21.207 millones de pesos, por artículos deportivos unos 23.252 millones y por participación de eventos, unos 12.449 millones. Finalmente, los derechos de TV, auxilios Dimayor y FPC le dan unos 6.324 millones de pesos.

Noticia en desarrollo...

