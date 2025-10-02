Nequi suspenderá algunos de sus servicios; conozca la hora y la fecha

Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, anunció que en los próximos días suspenderá algunas de sus funciones con el objetivo de realizar un mantenimiento en su aplicación.

La empresa emitió un mensaje —disponible en la cuenta de los usuarios— en el que indica que el domingo 5 de octubre, desde las 2:00 a. m. hasta las 5:00 a. m., se llevarán a cabo labores de mantenimiento.

“¡Ten en cuenta! El domingo 5 de octubre de 2025, entre las 2:00 a. m. y las 5:00 a. m., haremos un mantenimiento en nuestra app y, durante ese tiempo, no podrás entrar a ella. Prográmate y recuerda: esto lo hacemos pa’ seguir mejorando para ti”, destaca la billetera al ingresar a su aplicación.

Suspensión de los servicios. | Foto: Nequi/ Montaje Semana

Las personas deberán realizar sus operaciones antes o después de la suspensión para evitar inconvenientes. Además, se debe tener en cuenta que, durante el proceso, no se debe acceder a otros portales que simulen ser Nequi o se hagan pasar por la marca.

Por el momento, la empresa no ha indicado si todos los servicios estarán inactivos durante el mantenimiento o si habrá algunas excepciones.

Recomendaciones ante la suspensión del servicio:

No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.

Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Nequi.

Programar pagos o transacciones con anterioridad, con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.

No compartir sus datos con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.

Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.

Una vez finalizado el mantenimiento, las personas podrán ingresar nuevamente a sus cuentas y realizar las operaciones necesarias de manera habitual.

La app tendrá mantenimiento el domingo 5 de octubre. | Foto: Cortesía

Si presenta alguna dificultad, podrá comunicarse a través de los canales de atención oficiales de la billetera digital para recibir asesoría e ingresar a su cuenta.

Nequi ofrece diversos servicios a los usuarios, los cuales deben cumplir con las normas financieras del país. Por esta razón, las actualizaciones buscan estar a la vanguardia de las necesidades de los usuarios y garantizar la operatividad en todas las regiones del país.