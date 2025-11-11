Suscribirse

Empresas

Panamá lidera la inversión inmobiliaria para familias colombianas, un 35% de esa inversión proviene de la costa

Las inversiones de capital colombiano se consolidan en Panamá como el segundo principal flujo, y el 30% del sistema financiero ya cuenta con capital de origen nacional, validando la ruta hacia la protección de activos en dólares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 2:40 p. m.
Panamá ofrece un seguro médico gratuito para turistas este 2025
Hombre fotografiando una panorámica de la ciudad de Panamá. | Foto: Getty Images

La búsqueda de blindaje patrimonial y la estabilidad a largo plazo están reorientando el capital privado colombiano. Ante la volatilidad regional, Panamá se consolida como el destino estratégico que combina una economía dolarizada con un marco legal favorable para la diversificación de activos, ofreciendo una plataforma robusta para la seguridad financiera de las familias.

Contexto: Panamá, el país de las maravillas

El interés de los inversionistas colombianos en Panamá ha pasado de ser una tendencia a una consolidación financiera institucional. Actualmente, Colombia se posiciona como el segundo principal origen de inversión en Panamá, superado únicamente por Estados Unidos.

.
Empresario que usa una computadora para ventas y listados de propiedades, agencia y contratista de bienes raíces, propiedad residencial, inversión, proyecto de vivienda, bienes raíces de desarrollo inmobiliario, elija una compra de casa en línea. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta relevancia fue confirmada por fuentes oficiales en el reciente Webinar Panama Investment Summit. Durante el evento, el Embajador de Colombia en Panamá destacó que, según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), cerca del 30% de la totalidad del sistema financiero panameño cuenta con inversión de capital colombiano. Este dato subraya la confianza y la profunda integración de los mercados, con una marcada diversificación de capital hacia sectores de alta rentabilidad como la construcción, el turismo y la agroindustria.

La demanda sostenida por invertir en bienes raíces en Panamá ha llevado a firmas especializadas como Investi Real Estate, con casi una década de experiencia en el exterior, a intensificar sus operaciones en el mercado colombiano. La compañía ha diseñado una serie de encuentros privados en Barranquilla para presentar las claves que componen esta inversión inmobiliaria inteligente y protegida.

Contexto: Después de los estadounidenses, los colombianos son los que más invierten en Panamá. Estos son los beneficios que les ofrece el país

Fernando Alvarán Jaramillo, CEO de Investi Real Estate, enfatiza el cambio de mentalidad del inversionista: “El cliente colombiano ya no solo busca una renta o un retorno rápido; busca blindaje patrimonial en la divisa más fuerte del mundo para construir un legado familiar. Panamá ofrece esa combinación única de economía dolarizada, estabilidad legal, y un marco regulatorio que protege al capital extranjero, además de vehículos de inversión que facilitan la sucesión y aseguran el futuro sin la obligación de radicarse allí”.

Investi Real Estate realizará en Barranquilla el evento “Panamá: Oportunidades inmobiliarias, estabilidad y residencia para usted y su familia”, bajo un formato de asesorías privadas y personalizadas. El objetivo, según concluye su CEO, es “democratizar el acceso a una inversión segura, demostrando que proteger el futuro familiar está al alcance de las familias colombianas con la guía y la solidez institucional correcta”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joven promesa del fútbol colombiano murió durante tragedia en Córdoba: su papá intentó salvarlo y también falleció

2. Cierra la mayor cadena de ropa para bebés en EE. UU.: crisis en el retail infantil norteamericano

3. Escándalo en Miss Universo: lo que se sabe sobre el supuesto arresto de director de Miss Universe México en Tailandia

4. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ desató reacciones tras parecer “turista en su propio país”

5. El Seguro Social anunció el calendario completo de pagos para el año 2026. Así quedó el mes a mes para el SSI y otros beneficios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PanamáInversión

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.