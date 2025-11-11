Panamá lidera la inversión inmobiliaria para familias colombianas, un 35% de esa inversión proviene de la costa

La búsqueda de blindaje patrimonial y la estabilidad a largo plazo están reorientando el capital privado colombiano. Ante la volatilidad regional, Panamá se consolida como el destino estratégico que combina una economía dolarizada con un marco legal favorable para la diversificación de activos, ofreciendo una plataforma robusta para la seguridad financiera de las familias.

El interés de los inversionistas colombianos en Panamá ha pasado de ser una tendencia a una consolidación financiera institucional. Actualmente, Colombia se posiciona como el segundo principal origen de inversión en Panamá, superado únicamente por Estados Unidos.

Empresario que usa una computadora para ventas y listados de propiedades, agencia y contratista de bienes raíces, propiedad residencial, inversión, proyecto de vivienda, bienes raíces de desarrollo inmobiliario, elija una compra de casa en línea. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta relevancia fue confirmada por fuentes oficiales en el reciente Webinar Panama Investment Summit. Durante el evento, el Embajador de Colombia en Panamá destacó que, según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), cerca del 30% de la totalidad del sistema financiero panameño cuenta con inversión de capital colombiano. Este dato subraya la confianza y la profunda integración de los mercados, con una marcada diversificación de capital hacia sectores de alta rentabilidad como la construcción, el turismo y la agroindustria.

La demanda sostenida por invertir en bienes raíces en Panamá ha llevado a firmas especializadas como Investi Real Estate, con casi una década de experiencia en el exterior, a intensificar sus operaciones en el mercado colombiano. La compañía ha diseñado una serie de encuentros privados en Barranquilla para presentar las claves que componen esta inversión inmobiliaria inteligente y protegida.

Fernando Alvarán Jaramillo, CEO de Investi Real Estate, enfatiza el cambio de mentalidad del inversionista: “El cliente colombiano ya no solo busca una renta o un retorno rápido; busca blindaje patrimonial en la divisa más fuerte del mundo para construir un legado familiar. Panamá ofrece esa combinación única de economía dolarizada, estabilidad legal, y un marco regulatorio que protege al capital extranjero, además de vehículos de inversión que facilitan la sucesión y aseguran el futuro sin la obligación de radicarse allí”.