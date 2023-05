Plantean nueva hipótesis sobre origen del fuego en la montaña de Cerro Bravo, que tiene sin gas a parte del sur del país

La situación alrededor del suministro del gas en varios departamentos del sur del país mantiene en vilo a los colombianos, mientras que los expertos intentan buscar la razón del fuego en la montaña de Cerro Bravo, donde se registran emanaciones de gases y vapores en la ladera, cuya temperatura ha llegado a subir hasta cerca de 700 grados, incrementando así el riesgo de explosión de un tubo de transporte de gas de la empresa TGI que pasa en cercanías de la ladera de la montaña.

La empresa TGI (Transportadora de Gas Internacional) cerró las válvulas para minimizar el riesgo para los pobladores, pero eso llevó a que fuera necesario suspender el suministro en algunas zonas.

En paralelo, se adelantan labores para tender una nueva tubería flexible que permita restablecer pronto el servicio.

Bomberos, alerta

Y los expertos se devanan los sesos buscando la razón del fuego en la montaña, ya que el servicio geológico colombiano descartó que se tratara de emanaciones volcánicas.

Este miércoles, TGI informó que hay una nueva hipótesis sobre el origen de la situación. Entidades expertas de los ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía, que hacen parte del Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado para atender el caso, plantearon la hipótesis que la anomalía térmica sería producto de un incendio subterráneo.

En consecuencia, la Dirección Nacional de Bomberos estará en terreno para determinar alternativas para el manejo del fenómeno.

Investigadores del Servicio Geológico Colombiano en Cerro Bravo, analizando la situación. - Foto: SGC

La incertidumbre sigue

Aunque las actividades para resolver la emergencia no se detienen y expertos avanzan en la búsqueda de respuestas, la incertidumbre continúa y la afectación llega a habitantes de 56 municipios del Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Cauca y Nariño. En esos departamentos hay 1,5 millones de usuarios, muchos, con suspensión del servicio. A los que tienen el servicio TGI les recomienda hacer uso racional de el mismo.

Hay que recordar que la tubería de TGI se encuentra a 1,50 metros de longitud y 1,80 metros de profundidad del punto en el que estaría el fuego, por lo que fue necesario aislar el tramo correspondiente.

Tras el hallazgo

La nueva hipótesis abre un abanico de posibilidades para seguir en las revisiones y análisis que permitan llegar finalmente a la conclusión definitiva. Por esa razón, el Servicio Geológico Colombiano complementará con estudios adicionales. Además, el Instituto Colombiano de Petróleos (ICP) desarrollará un estudio geoeléctrico para definir la profundidad de la capa que se está incinerando y qué materiales serían los causantes de la emergencia que fue declarada a las cero horas del 20 de mayo, es decir, completa 4 días.

Piden apoyo de expertos internacionales

El presidente de Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, quien lidera la empresa que es dueña de TGI, ha insistido en la necesidad de traer expertos internacionales, como apoyo a las labores que se adelantan en el país para establecer la causa de los incendios internos en las montañas.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá - Foto: Nicolas Linares

Al decir del directivo de GEB, un experto, “Guillermo Rein, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica del Imperial College de Inglaterra, ha entregado declaraciones, según las cuales, es muy raro un fuego latente (es decir, que no tiene casi oxígeno, y además, subterráneo) a esa temperatura. Al mismo tiempo, el experto señala que es muy raro que sea magma y que sea volcánico sin que se tengan emisiones de azufre y sin que haya algún tipo de movimiento sísmico”.

En consecuencia, “estamos frente a una paradoja, de un fuego muy caliente, muy localizado, pero que no da señales de volcánico. No es algo muy conocido. El Instituto Geológico Colombiano dictaminó, a partir de sus mediciones de vapores y con sus análisis de las variaciones de temperatura de mayor calor en el cerro, que no puede ser algo relacionado con un tema volcánico”, sostuvo Ortega.

Trabajos en Cerro Bravo, la montaña cerca al tubo de gas de TGI - Foto: Cortesía TGI

Titánica tarea

En la ladera de la montaña donde se registró el hallazgo se adelanta una titánica tarea, en medio de las difíciles condiciones topográficas, para tratar de lograr lo más pronto posible la nueva tubería flexible que instala TGI para afrontar la emergencia.