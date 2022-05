Presidente de Canal 1 se pronuncia sobre apertura de investigación de la SIC

En entrevista con SEMANA, dijo que ellos cumplen a cabalidad con la ley de protección de datos y, en cambio, le parece curioso que la Superintendencia siga vulnerando sus derechos y los de los colombianos, al no atender su denuncia sobre prácticas restrictivas a la libre competencia en el mercado publicitario de la televisión.

Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunciara la apertura de investigación a Plural Comunicaciones, por un presunto mal uso de los ‘cookies’ para capturar información personal de los ciudadanos, el presidente de Canal 1, Ramiro Avendaño, habló con SEMANA y además de enfatizar en que “cumplen a cabalidad con la ley de protección de datos”, se refirió a lo que a ellos les parece más preocupante.

“Llevamos tres años, un mes y 22 días desde que interpusimos una queja ante la Superintendencia, a nombre del Canal 1, por prácticas restrictivas a la libre competencia en el mercado publicitario de la televisión, y, sobre lo que hemos denunciado no nos han dicho si es legal y si van a investigar al respecto”.

Avendaño se pregunta si: “es coincidencia o no, no lo sé, pero salimos hace dos semanas con un informe al respecto y tres días después nos enviaron una solicitud de rectificación que no tiene ningún asidero jurídico. Nos llegó una nota de la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) pidiéndonos toda la información del caso”, dijo el líder del Canal 1.

Sobre la apertura de investigación que ahora les hace la SIC, basada en que esa entidad “pudo evidenciar, de manera preliminar, que los referidos portales y la mencionada aplicación utilizan más de 80 ‘cookies’ o pequeños archivos que se guardan en las computadoras o teléfonos móviles de las personas para recolectar datos personales”, dijo que son rigurosos con el manejo de la información. No en vano, tienen experiencia en ello.

También detalló que se enteró por las informaciones de los medios de comunicación sobre la apertura de la investigación de la SIC. “Es algo que no nos parece elegante”.

Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. - Foto: Sic

Agregó que “lo curioso es que, para cosas importantes, como proteger el derecho de 50 millones de colombianos, se tardan todo ese tiempo (1.100 días).

Por el momento, siguen insistiendo para que sea atendida su denuncia, la cual, enfatizan, “pone en riesgo la pluralidad informativa en Colombia, la televisión como servicio público gratuito y el acceso a entretenimiento de los ciudadanos”. Y continúan preguntándose la razón por la cual, “la respuesta de la Superintendencia es abrirnos nuevas investigaciones y mandarnos rectificaciones”.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Avendaño a SEMANA, “en juego está una inversión extranjera de más de 450.000 millones de pesos, por un tema que está prácticamente probado, que está sucediendo”.

La SIC atendió un alto porcentaje de quejas

En medio de ese panorama, el presidente del Canal 1 reiteró que: “nos inquieta que no nos den tiempos en lo que tiene que ver con prácticas restrictivas de libre competencia y abuso de posición dominante”.

Más aún, si el balance entregado por la SIC, sobre atención de quejas, señala lo siguiente: “durante 2021 se dio trámite al 100 % de las quejas presentadas hasta 2017 y se alcanzó la atención del 98,7 % de las quejas presentadas en el 2018, el 92,4 % de las quejas recibidas en 2019, el 80,7 % de las quejas recibidas en el 2020 y el 70 % de las quejas recibidas en el 2021″.

Por esa razón, en su momento se preguntaron la razón por la cual hacían parte de ese 7,6 % del 2019 que no había sido atendido aún, por lo que ahora Avendaño recordó que las prácticas que ponen en riesgo la mencionada inversión podrían ser violatorias del TLC con Estados Unidos.

“La demora de los procesos en la SIC es algo a lo que ya se refirió el departamento de Estado de los Estados Unidos, en su reporte de firma de inversión en Colombia”, advirtió Avendaño, y agregó que “específicamente, ese departamento que lidera la política exterior estadounidense dijo que los procesos tardan 1.288 días en promedio. No opera a la velocidad que debería”.

Finalmente, concluyó que “somos respetuosos de la institucionalidad y quiero creer que son cosas por las que la SIC venía trabajando desde antes, pero no deja de causar sorpresa la coincidencia. Más bien nos preocupa que vulneren nuestros derechos y los de los colombianos”.