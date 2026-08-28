Propuesta para transformar terrazas y balcones en Colombia fue presentada por Lumon en ExpoCamacol

La empresa finlandesa Lumon presentó en ExpoCamacol su propuesta de cerramientos de vidrio para terrazas, como parte de su proceso de entrada al mercado colombiano. La compañía participa por primera vez en esta feria, uno de los principales escenarios de la industria de la construcción en el país, con el objetivo de generar acercamientos con diferentes actores del sector.

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De acuerdo con Lumon, ExpoCamacol representó su primera gran presentación en Colombia. La empresa explicó que uno de sus principales objetivos es permitir que los visitantes conocieran físicamente el sistema, lo operaran y pudieran identificar sus posibilidades de aplicación en proyectos de vivienda y construcción.

La compañía busca que el contacto directo con su propuesta permita mostrar cómo sus soluciones pueden integrarse a diferentes diseños arquitectónicos.

Equipo de Lumon presentó en ExpoCamacol su propuesta para transformar terrazas y balcones en Colombia. Foto: Lumon / API

La llegada al país responde, según la empresa, al potencial que identificó en el mercado colombiano por las condiciones climáticas, el crecimiento inmobiliario y la importancia de terrazas y balcones en las viviendas.

Lumon inició su presencia en Colombia en la región Caribe y contempla una expansión progresiva hacia las principales ciudades del país. Su portafolio está enfocado en cerramientos de vidrio para terrazas que buscan proteger estos espacios frente a la lluvia, el viento y las condiciones cambiantes del clima, manteniendo la entrada de luz y las vistas.

Lumon presentó en ExpoCamacol su propuesta para transformar terrazas y balcones en Colombia. Foto: Lumon / API

Entre las características que destaca la compañía están el diseño sin perfiles verticales, la reducción del ruido, la durabilidad, la seguridad y el uso de materiales como vidrio y aluminio, con una propuesta que busca integrarse a distintos estilos arquitectónicos.

Con su participación en ExpoCamacol, Lumon busca establecer relaciones con profesionales y empresas del sector para dar a conocer sus sistemas y explorar oportunidades de desarrollo en el mercado nacional.

Lumon presentó en ExpoCamacol su propuesta para transformar terrazas y balcones en Colombia. Foto: Lumon / API