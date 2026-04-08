Resultados de la Encuesta de Demanda Laboral Bogotá 2026: solo el 8,3 % de las empresas opera en horario nocturno

La alcaldía de Bogotá publicó los resultados de la Encuesta de Demanda Laboral Bogotá 2026, la cual fue realizada por medio de la entrevista de 4.486 empresas de la ciudad.

“Esta encuesta nos permite pasar de la intuición a la evidencia. Hoy, sabemos con precisión qué tipo de talento están necesitando las empresas, dónde están las oportunidades reales de empleo y qué brechas debemos cerrar. Esto nos permite enfocar mejor la formación, fortalecer la conexión con el sector productivo y avanzar en soluciones concretas para que más personas accedan a un empleo”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico.

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#BOGOTÁ | La capital todavía no es una ciudad 24/7; aún duerme en las noches. Solo el 8,3% de las empresas operan en horario nocturno, según los resultados de la Encuesta de Demanda Laboral de Bogotá.



“Está todo por hacer porque aún la ciudad tiene todo el potencial para poder… pic.twitter.com/iknQxIBifH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 8, 2026

Uno de los principales hallazgos de la encuesta es que solo el 8,3% de las empresas presta sus servicios en horario nocturno, por lo cual la ciudad no puede ser considerada bajo el formato 24/7. Dentro de estos porcentajes, el estudio destaca que los principales sectores que trabajan en esa franja horaria son principalmente en sectores como bares, restaurantes, actividades deportivas y medios de comunicación.

Por otra parte, los resultados destacan que el 14,5 % de las empresas reportaron dificultades para encontrar el talento requerido. El estudio señala que las principales causas se dan por un mercado altamente competitivo, la falta de certificaciones de competencias y déficit de habilidades blandas.

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Junto a esto, 6 de cada 10 empresas reportaron haber realizado procesos de capacitación a su personal, principalmente en habilidades técnicas como gestión del talento humano, servicio al cliente y marketing; y en habilidades blandas como el trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo y orientación al servicio.

El estudio mostró la participación de los sectores empresariales de la ciudad. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Los resultados evidencian una tendencia clara en la forma en que el sector productivo está demandando talento: las empresas están priorizando perfiles técnicos y reduciendo las exigencias de experiencia laboral. Cerca del 78 % de las empresas busca personas con un año o menos de experiencia, independientemente de su tamaño, mientras que los niveles educativos requeridos varían según la estructura empresarial: las microempresas concentran su demanda en bachilleres y técnicos, y las grandes empresas en profesionales”, destacó la alcaldía de Bogotá.