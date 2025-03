Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, desmiente que estén pensando en vender la filial Cenit

Según Roa, se trata de uno de los activos más valiosos de la petrolera estatal, por lo tanto, no hay lugar a que se piense en una desinversión.

¿De dónde salió la alerta sobre venta de Cenit?

No obstante, César Loza, presidente de la organización sindical, también aseguró que no hay tal, que como uno de los grupos gremiales que representa a los trabajadores de Ecopetrol, ha indagado entre directivas de Cenit y no hay indicios de que una enajenación esté en el portafolio de actividades para este año.