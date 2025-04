Se acelera el internet en Colombia: Red de fibra óptica neutra crece y ya llega a 92 municipios

Ximena Mora, presidenta de On Net Fibra, explica que KKR tiene 60 % y Telefónica el 40 % restante. “En Colombia no hay nadie que haya hecho un despliegue de fibra óptica como el que hemos hecho nosotros. Comenzamos con unos 100.000 hogares mensuales, mientras que nuestra competencia hacía entre 15.000 y 20.000″ y añade que, si bien en el país hay otras redes neutras, hasta que ellos llegaron no se hablaba tanto de ese concepto porque eran redes que estaban muy concentradas en territorios y no a nivel nacional como es su caso.