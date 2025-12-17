Supermercados del país anuncian horarios de atención durante las festividades de final de año

Con la llegada de la última semana del año, los usuarios de los supermercados del país empiezan a realizar las últimas compras para poder disfrutar de las fiestas de fin de año.

Para garantizar el desarrollo de sus operaciones comerciales y brindar a sus empleados tiempo de calidad con sus familias, las principales cadenas han señalado los horarios en los cuales prestarán atención y las franjas en las que sus sedes permanecerán cerradas.

En primer lugar, D1 destaca que el 24 de diciembre se prestará atención en sus locaciones a nivel nacional, de acuerdo con las franjas horarias que se manejan de manera rutinaria. Para el 25 de diciembre no se contará con la apertura de sus tiendas.

Para la celebración del 31 de diciembre se aplicará el mismo concepto: a lo largo del último día del año se contará con atención normal, pero el 1 de enero los locales permanecerán cerrados y no prestarán atención al público.

“D1Lover, anticipa tus compras en D1. En estas fiestas, queremos que nuestros colaboradores también disfruten con sus familias, por eso te recordamos que el 25 de diciembre y el 1 de enero ¡no abrimos!”, señaló D1 en redes sociales.

Supermercado en Colombia tendrá descuentos para los últimos días del año

De manera similar, la cadena de supermercados Ara indicó, por medio de sus redes sociales, que los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 no contará con atención en sus locales a nivel nacional.

“Este 25 de diciembre y 1 de enero nuestras tiendas Ara estarán cerradas para que todos podamos compartir en familia. Gracias por elegirnos cada día. ¡Les deseamos una Navidad y un próspero Año Nuevo!”, puntualizó Ara.

Jornadas del comercio en Bogotá

Con el objetivo de brindar apoyo a más de 7.000 comercios de la ciudad, desde el pasado 16 de diciembre y hasta el 23 de diciembre de 2025 se llevarán a cabo las jornadas de Bogotá Despierta.

Miles de personas podrán realizar sus compras de final de año. Foto: JEIMI VILLAMIZAR

“Con las estrategias ‘Bogotá Despierta, Bogotá 24 horas’ y ‘Hecho en Bogotá’ fomentamos la economía nocturna, se facilitan las ventas y se evitan las multitudes. De esta manera, se potencia la productividad de la ciudad y se activa la oferta comercial en horarios no convencionales. Así apoyamos la generación de empleo, el aumento de la productividad y promovemos una ciudad 24 horas”, destacó Sebastián Marulanda, subsecretario de Desarrollo Económico.

Las autoridades de la ciudad vigilarán el cumplimiento de las normas de convivencia y seguridad para que los compradores puedan aprovechar los horarios extendidos.