Tarifas de energía: ¿bajarían, ahora si, tras acción popular? Uno de los demandantes contó los alcances del fallo

La razón de la demanda

Cobros adicionales

M.A.: En el esquema tarifario especial estaban las reglas comunes para todo el país, pero con unos cobros adicionales. Por ejemplo, se incluían las pérdidas no técnicas o las pérdidas por robo de energía, que tiene varios nombres. Había costos administrativos, de operación y mantenimiento, que se sumaban en el recibo.

La novedad en concreto es que el 30 de mayo la Creg sesionó y tomó la decisión de reformular el componente de comercialización, que era el que ponía un cobro de 20 % adicional más 300 puntos de cartera. Al reformularlo ya no nos van a cobrar eso.

En agosto llegan las tarifas bajas

M.A.: Esa decisión requiere un concepto en la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene un plazo máximo de 30 días para pronunciarse, con recomendaciones que no tienen que ver con el tema técnico.

M.A. : Cualquier persona puede demandar una norma, pero en este caso, no vería cabida para demandas, puesto que la Creg está actuando en el marco legal.

Además, pienso que hay que separar la problemática de las empresas comercializadoras , de las decisiones que se están tomando. Las empresas están en crisis no por las decisiones que eliminan el régimen especial para la región Caribe. Las empresas están en crisis desde antes que se desmontaran todos estos cargos que nosotros teníamos para nuestra región.

También hay que señalar que no solo están en crisis porque el gobierno no les ha pagado los subsidios, sino porque tienen malas administraciones. Los cobros injustos que venían haciendo y que se los acaban de quitar no son la fuente de la crisis.