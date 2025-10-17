Suscribirse

Ranking 1.000 pymes/ Energía solar

Tres jóvenes pastusos que convirtieron la energía solar en motor de progreso para el suroccidente colombiano

Su meta es impulsar la transición energética en el país con proyectos que combinan innovación, inversión local y desarrollo sostenible.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
18 de octubre de 2025, 4:00 a. m.
De izquierda a derecha Juan Manuel España (Director ejecutivo de Evolti), Hermann Souza (Director de crecimiento de Evolti).La meta para 2030 es contar con 500 megavatios de generación y atender las necesidades de energía de la región, además del mercado ecuatoriano.
De izquierda a derecha Juan Manuel España (director ejecutivo de Evolti), Hermann Souza (director de crecimiento de Evolti). La meta para 2030 es contar con 500 megavatios de generación y atender las necesidades de energía de la región, además del mercado ecuatoriano. | Foto: Cortesía

Evolti es una empresa joven que nació a inicios de esta década con el auge de las energías renovables y las posibilidades de desarrollo del suroccidente del país.

Una década después de haber tomado caminos profesionales distintos –uno economista, otro ingeniero industrial y el tercero, ingeniero electricista–, tres jóvenes pastusos se reencontraron tras la pandemia y decidieron unir fuerzas para impulsar el negocio de los paneles solares, desarrollando clústeres de granjas solares en su región. “El suroccidente colombiano es nuestro norte”, dice Hermann Souza, director de crecimiento de Evolti.

Esos clústeres son la suma de al menos tres ‘minigranjas’ solares. Cada una se compone de 1,3 megavatios que pueden entregar energía para unas 1.000 viviendas, y el clúster puede contar con tres o cuatro de ellas.

En Colombia ya están en marcha más de 20 proyectos con el propósito de sumar 700 megavatios de capacidad renovable este 2025.
Los paneles solares son parte de los proyectos que impulsan la transición energética regional. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El inicio no fue fácil, en especial para buscar recursos, pues cada minigranja cuesta unos 1.000 millones de pesos. “Nadie nos creía, pero logramos convencer a empresarios nariñenses de dar energía, desarrollo y empleo a la región. En tres semanas levantamos los primeros 4.500 millones de pesos. Nunca había visto un caso tan exitoso”, dice Souza.

En 2023 comenzaron la primera sociedad en sus proyectos, y hoy Evolti tiene 12 sociedades diferentes, con el desarrollo de cerca de 25 megavatios en diferentes zonas del suroccidente colombiano. “Llegamos a áreas donde lo único que hay son nuestros proyectos. No hay nada más, solo unos cultivos que son ilícitos”, agrega Souza.

Evolti “está de la A a la Z” en el modelo: desarrolla el proyecto, participa de la nueva sociedad y se encarga de la construcción de la granja solar. Además, la gerencia, la opera y hace su mantenimiento. Según la compañía, tienen 25 millones de dólares en recursos administrados. “Pudimos unir a la Bolsa: a través de un crowdfunding, 1.600 personas nos prestaron 2.500 millones de pesos”, recuerda el vocero.

Celsia
Paneles solares una muestra del avance de las energías limpias en la región. | Foto: Cementos Argos

La meta para 2030 es llegar a los 500 megavatios y atender la región y el mercado ecuatoriano.

Por otro lado, también desarrollan el negocio de montar paneles solares en techos de industrias, comercios y viviendas. A la fecha, tiene 120 proyectos. Además, puede desarrollar la infraestructura para empresas y les vende la energía por años a un mejor precio que en la red tradicional. Ya de estos cuenta con cerca de medio centenar de proyectos.

Para el futuro, planean operar como una banca de inversión que permita a más personas invertir en estos proyectos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump aumenta las presiones contra Maduro y buscaría derrocar al dictador por cielo, mar y tierra. Así es el plan de Washington contra el régimen

2. Revolcón en la tabla de Liga BetPlay: liderato compartido, Santa Fe no pudo y Unión Magdalena respira

3. Leo estalló contra Tina en el ‘Desafío Siglo XXI’ y generó polémica: “Ya cansa”

4. A tiros fue asesinado importante presidente de club europeo: estaba con su hija cuando lo mataron

5. Ohtani hace historia: el japonés deslumbra con poder y dominio rumbo a la Serie Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Energía renovablePymesRanking 1.000 Pymes Transición energéticaEmpresas que más facturanInversiónmedio ambienta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.