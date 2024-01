¿Un trabajador privado puede aceptar una curul en una Asamblea o un Concejo?

En ese sentido, desde el criterio de la función pública es posible que un trabajador privado elegido como concejal o diputado o que haya aceptado la curul por vía del Estatuto de la Oposición continúe ejecutando su contrato de trabajo si la empresa a la cual se encuentra vinculado no es de las señaladas en la norma citada, y, por lo tanto, la ejecución de ambas posiciones de forma simultánea resulta compatible. No obstante, lo anterior no implica que el trabajador pueda incumplir las obligaciones laborales previamente pactadas, pues el hecho de que ostente un cargo público de elección popular, no lo exonera de sus responsabilidades privadas.