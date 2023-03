Viajeros de Viva Air, estas son las medidas que activa Migración Colombia, para afectados por suspensión de vuelos

¿Y si se acabó el permiso de permanencia en el país, pero la aerolínea no lo lleva a su destino? He aquí las respuestas a estas inquietudes.

Nadie está exento de que un vencimiento del permiso de permanencia en el territorio lo coja en un país distinto al de su origen. A esas situaciones se podrían ver enfrentados algunos de los miles de viajeros que están afectados por la suspensión de los vuelos que inició la aerolínea Viva Air, que se encuentra en un proceso ante la Aeronáutica Civil, tras haber pedido la integración con Avianca, respuesta que, según dijeron, se ha tardado más de la cuenta, pese a que han advertido que se encuentran en una crisis financiera que no da espera.

Al menos, ese fue el mensaje que la aerolínea puso como argumento para llegar a la decisión que ahora está causando reclamos y molestias en los viajeros que ya tenían adquiridos sus itinerarios.

En el caso de Migración Colombia, el lugar por el cual debe pasar cada residente o transeúnte por el país, también fueron activadas varias medidas, para garantizar los derechos de los ciudadanos, ya sea en tránsito o de salida y llegada al país.

La autoridad migratoria validará y facilitará las situaciones de los viajeros. - Foto: Guillermo Torres - Semana

Pueden acudir a Migración

Según Fernando García Manosalva, director general de Migración Colombia, el énfasis que hace es que “la autoridad migratoria validará y facilitará las situaciones relacionadas con novedades de permanencia que se ocasionen en razón a esta contingencia”.

Específicamente, se tratará como una situación imprevista para cualquier viajero que entre los dos días que lleva la suspensión de los vuelos por parte de Viva, se haya quedado con un permiso de permanencia en Colombia vencido.

Así las cosas, García informó que ha dado la instrucción de que los puestos de control migratorio del país y oficiales estén prestos a brindar todo el apoyo y la orientación requerida a los viajeros hasta tanto se logre dar solución a la reprogramación de sus vuelos.

Los viajeros de Viva Air han pasado horas en diferentes aeropuertos del país a la espera de una solución. - Foto: Alexandra Ruiz

Medidas puntuales

1. Aunque en general se trata de medidas para personas venezolanas que han gestionado el registro en Colombia y no lo han recibido o se les venció, también puede presentarse una situación en otros viajeros, que podrían haber llegado con un permiso estrecho y, debido a las circunstancias imprevistas no podrían salir a tiempo del país (en consecuencia quedan ilegales en el país), la primera sugerencia de Migración Colombia es continuar el trámite del permiso de permanencia temporal y validar la información personal. Esta medida aplica para personas que están un Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos pero aún no les han entregado el permiso.

2. En caso de que así se pueda lograr, los extranjeros ‘varados’ en Colombia deben obtener el certificado que confirme que tienen en trámite el permiso temporal, lo que le mantendrá el estatus regular en el país.

3. Un tercer punto en el que enfatiza Migración Colombia es que las personas debe estar pendientes de la información de la entidad a través de la web www.migracioncolombia.gov.co, de manera que puedan verificar si tienen el permiso impreso y el lugar al que pueden acudir para recogerlo.

4. La cuarta y última recomendación es que el interesado haga su registro, un trámite que es gratuito y que puede realizarse en línea.

El caos y el desorden se tomaron los aeropuertos. - Foto: Alexandra Ruiz

Todas las aerolíneas están entrando a apoyar

Una vez conocida la situación que afrontan los viajeros que tenían un tiquete aéreo para volar con Viva, una a una se han ido sumando las aerolíneas, para ofrecer su participación en la contingencia.

Inclusive, Avianca anunció que suspenderá durante 2 días nuevas ventas de tiquetes, de manera que pueda acomodar en sus vuelos nacionales y en destinos como Lima y Buenos Aires, a una parte de los viajeros que están parqueados, sin una solución a la vista.