¿Cuáles son los trámites para sacar el pase de carro por primera vez?

Requisitos para sacar la licencia de conducción para carro

Este documento puede ser solicitado por cualquier persona mayor de 16 años de edad y por extranjeros; en todos los casos hay que presentar el documento de identidad (cédula, contraseña, tarjeta de identidad). Para el caso de los no nacidos en Colombia, deben tener vigente la cédula extranjería, contraseña certificada o pasaporte vigente.

Inscribirse al Runt

Paz y Salvo

Así sea por primera vez o para renovar la licencia de conducción, es obligatorio estar al día por concepto de multas; esto lo advierten porque aquellas personas que nunca han tenido licencia, pueden haber sido multadas por haber cometido alguna infracción como peatón ; además, también se pueden presentar casos donde hay vehículos a nombre de terceros que no tienen licencia, pero que han sido afectados por comparendos que quedan consignados al documento de identidad del propietario.

Derechos del trámite

Curso aprobado de conducción

Si es primera vez, es obligatorio acudir a una de las academias o Centro de Enseñanza Automovilística (CEA), aprobados por el Ministerio de Transporte las cuales se encargarán de subir al Runt los resultados de su proceso; allí le deberán impartir clases teóricas y prácticas y le realizarán un examen para certificar que aprobó el curso. S i no se aprueba, deberá volver a realizarse el proceso hasta que apruebe el examen obligatorio.

Examen médico

Así puede evitar que lo multen si lo paran y no tiene su licencia de conducción

Este documento no solo es una prueba de identificación del conductor, sino que también garantiza que ha adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar las distintas situaciones que pueden presentarse en el tráfico.

No obstante, una pregunta usual en los conductores, en especial a quienes por despiste suelen dejar la billetera en cualquier lado, es si pueden recibir una multa de las autoridades por no llevar documentos como el pase y la licencia de tránsito. Sin embargo, no es necesario portarlos en físico.