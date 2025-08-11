Golpe al bolsillo: por atención en salud colombianos están gastando una millonada, adicional al pago del seguro. Vea el cálculo

Después de 30 años del sistema de salud, que surgió de una reforma realizada en 1993, cuando la atención era un privilegio de pocos, el país está en el debate de una nueva reforma que, en el consenso general es necesaria, pero que no puede perder de vista las realidades que están ocurriendo, en el contexto de una crisis de la salud.

Mucho se habla de que la UPC (Unidad de Pago por Capitación) no alcanza; que la plata se está quedando en estas o en aquellas manos, y se trata de buscar culpables de quiénes son los inoperantes, los corruptos, los que deben pasar la página.

Pocos están poniendo el visor en el efecto que está teniendo la situación en los hogares, que están teniendo que asumir un alto costo para, -literalmente- no morirse por falta de atención oportuna o de medicinas.

El Centro de Pensamiento Económico -Anif- se ocupó del tema, y realizó un cálculo que debería ser parte del debate que hay alrededor de una reforma a la salud.

Gastar o morir

En concreto, el gasto de bolsillo de los hogares aumentó en 7,5 % en 2024 y representó la suma de 14,5 billones de pesos frente a 2023.

Todo, porque la situación del sector ha llevado a que las EPS demoren las citas médicas y las autorizaciones de citas con especialistas; pero también, a la necesidad que están teniendo los colombianos de comprar a veces los medicamentos, por inexistencia de unidades que, en muchos casos, para pacientes con delicados padecimientos, representa gastar o morir.

¿Cómo se hizo el cálculo?

Según explica Anif, el gasto de bolsillo en salud incluye copagos y cuotas moderadoras por servicios que deberían estar cubiertos por las EPS; servicios no cubiertos como consultas y procedimientos excluidos del Plan de Beneficios de Salud o con autorizaciones negadas; compra directa de medicamentos en farmacias por falta de cobertura o suministro; y servicios en el sector privado, donde los hogares recurren a atención privada.

El centro de pensamiento expresa además que la estimación de dicho gasto la hicieron partiendo de los microdatos del Dane, recopilados a través de la Encuesta de Calidad de Vida, en la que se indaga sobre el gasto de los hogares en medicamentos, exámenes de laboratorio, procedimientos odontológicos, hospitalización, copagos por servicios cubiertos por EPS, y otros gastos relacionados con atención médica.

Lo rescatable del sistema

En su análisis sobre el gasto de bolsillo en salud, Anif también pone otros elementos claves para el debate.

Es así como, admiten que hay falencias, lo que no debe llevar a dejar de reconocer que en tres décadas permitió grandes avances.

Para sustentar dicho argumento recuerdan que en la actualidad, los colombianos prácticamente tienen un aseguramiento casi universal, lo que a su vez ha permitido reducir la mortalidad infantil y ayudado a ampliar la expectativa de vida. “Para 2024, el aseguramiento alcanzó el 98,6 %, frente al 25 % de 1993″, dice el documento.

Eso si, también ponen sobre la mesa el hecho de que las quejas y reclamos ante el sistema de salud del régimen contributivo aumentaron 78,9% anual y en 69,8% en el régimen subsidiado en diciembre de 2024. Esta estadística, según el análisis, “refleja la crisis operativa y financiera que tiene el sistema”, enfatizan.

La gran conclusión del análisis de Anif es que “el incremento del gasto de bolsillo al 16,8 % como porcentaje del gasto corriente en salud para 2024, frente al 14,2 % de 2021 (un crecimiento del 18,3 %), señala una tendencia preocupante que muestra aumentos en los costos de salud asumido por hogares”.