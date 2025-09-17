Sacudiendo el celular puede acceder a descuentos en importante cadena de tiendas. Así funciona la curiosa App que ya está al aire

Algo novedoso se ingeniaron en Tiendas Ara para que las personas se animen a descargar la aplicación.

Utilizando la herramienta conocida como Shaker, que permite a los usuarios agitar el celular para descubrir la información, lanzaron una nueva aplicación que, además, puede ser descargada en cualquier celular, según confirmaron.

La información que encontrarán los usuarios, de acuerdo con lo manifestado por la cadena de tiendas de redescuento, es el de las promociones. Así, al agitar el celular, “la persona podrá descubrir un descuento diario hasta el 40 % en productos de marcas propias y marcas tradicionales”.

| Foto: Alejandro Acosta

¿Cómo funciona?

Las personas tendrán que registrarse en la App, en la cual, deberá informar el número de cédula que registró al momento de la compra. “El beneficio se puede redimir directamente en tienda”, explicaron.

La App que lanza Tiendas Ara, además, incluye otras funciones que le serán útiles a los consumidores. Por ejemplo, tiene localizador de tiendas cercanas, opción para marcar la favorita. Se podrá también consultar productos, saber de primera mano la activación de ofertas.

Ahorros

Según informaron los voceros de Tiendas Ara, el objetivo es “facilitar la planificación de la compra y contribuir al ahorro de los hogares”.

Maite Sarasua, directora de mercadeo de la compañía, manifestó que, “con la aplicación queremos que nuestros clientes vivan la experiencia Ara en la palma de su mano: ofertas exclusivas diarias, todos los productos disponibles en tienda con los mejores precios y como siempre, la alegría que nos caracteriza”.

La cadena de Tiendas Ara tiene presencia en 350 municipios del país, es decir, en más del 30 % del territorio nacional. Los puntos físicos de atención sobrepasan los 1.500. Su característica, como parte del segmento de tiendas de redescuento, es la de ofertar precios bajos y promociones.

Iniciaron operación en Colombia desde 2012. La sociedad es propiedad del grupo empresarial portugués Jerónimo Martins. Es parte del sector comercio, principalmente de alimentos.