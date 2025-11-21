Adiós a famoso e icónico conjunto de apartamentos en Bogotá que muchos han visto: esta es la razón

Bogotá es una de las ciudades más importantes de Colombia y tiene consigo distintas construcciones y lugares que han trascendido por los años y han quedado alojados en el corazón de muchos. Sin embargo, dados los avances en infraestructura y movilidad, cada vez son más los cambios que los capitalinos enfrentan y que los beneficia.

Recientemente, se conoció sobre un cambio que tendría la ciudad y que haría que los bogotanos se despidieran de un lugar icónico o por el que alguna vez han pasado. Se trata de un conjunto residencial con años de historia.

El sector apuesta por la generación de nuevos proyectos de vivienda. | Foto: El País

La Alcaldía de Bogotá anunció recientemente un cambio tras la ampliación del sistema de Transmilenio, que es el más importante en la capital y que alimenta la mayoría de las localidades. El sistema busca transformar a la capital no solo por la movilidad, sino impulsando proyectos de vivienda con una ubicación estratégica.

Dentro de las estrategias está la revitalización del sector Metrópolis, que es uno de los conjuntos residenciales más icónicos de la capital. Este fue construido a mediados de los 80 en terrenos que se encuentran en las calles 68 y 80, que están en la zona occidental del país.

Este es el nuevo proyecto que habrá en Metrópolis. | Foto: Captura: Cuenta de X @Transmilenio

La parte del conjunto que se intervendrá será la que está ubicada en la parte occidental de la Av.68, más exactamente entre la calle 80 y la calle 68, es decir, el conjunto que queda ubicado entre el Éxito y el Alkosto.

Será un proyecto residencial de seis torres de apartamentos que tendrán entre 25 y 29 pisos. Además de ello, habrá espacios para comercios en los primeros niveles, y también espacios comunes.

El proyecto además tendrá terrazas verdes, además de plazoletas, salones sociales, spa, salones, además de parqueaderos de energías limpias especializadas para carros eléctricos.

Así se darán los cambios. | Foto: Captura: Cuenta de X @Transmilenio