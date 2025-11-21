Suscribirse

Economía

Adiós a famoso e icónico conjunto de apartamentos en Bogotá que muchos han visto: esta es la razón

Esto es lo que sucederá con el complejo de apartamentos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 1:02 p. m.
Este es el nuevo proyecto que habrá en Metrópolis.
Este es el nuevo proyecto que habrá en Metrópolis y que impulsa Transmilenio. | Foto: Captura: Cuenta de X @Transmilenio

Bogotá es una de las ciudades más importantes de Colombia y tiene consigo distintas construcciones y lugares que han trascendido por los años y han quedado alojados en el corazón de muchos. Sin embargo, dados los avances en infraestructura y movilidad, cada vez son más los cambios que los capitalinos enfrentan y que los beneficia.

Recientemente, se conoció sobre un cambio que tendría la ciudad y que haría que los bogotanos se despidieran de un lugar icónico o por el que alguna vez han pasado. Se trata de un conjunto residencial con años de historia.

El déficit habitacional en Cali afecta a 209.000 hogares.
El sector apuesta por la generación de nuevos proyectos de vivienda. | Foto: El País

La Alcaldía de Bogotá anunció recientemente un cambio tras la ampliación del sistema de Transmilenio, que es el más importante en la capital y que alimenta la mayoría de las localidades. El sistema busca transformar a la capital no solo por la movilidad, sino impulsando proyectos de vivienda con una ubicación estratégica.

Contexto: FNA permite comprar vivienda mientras paga arriendo: atractiva modalidad

Dentro de las estrategias está la revitalización del sector Metrópolis, que es uno de los conjuntos residenciales más icónicos de la capital. Este fue construido a mediados de los 80 en terrenos que se encuentran en las calles 68 y 80, que están en la zona occidental del país.

Este es el nuevo proyecto que habrá en Metrópolis.
Este es el nuevo proyecto que habrá en Metrópolis. | Foto: Captura: Cuenta de X @Transmilenio

La parte del conjunto que se intervendrá será la que está ubicada en la parte occidental de la Av.68, más exactamente entre la calle 80 y la calle 68, es decir, el conjunto que queda ubicado entre el Éxito y el Alkosto.

Será un proyecto residencial de seis torres de apartamentos que tendrán entre 25 y 29 pisos. Además de ello, habrá espacios para comercios en los primeros niveles, y también espacios comunes.

Contexto: Vivienda usada y arriendos dominan la demanda inmobiliaria en Colombia

El proyecto además tendrá terrazas verdes, además de plazoletas, salones sociales, spa, salones, además de parqueaderos de energías limpias especializadas para carros eléctricos.

Este es el nuevo proyecto que habrá en Metrópolis.
Así se darán los cambios. | Foto: Captura: Cuenta de X @Transmilenio

Se estima que serán unos 58.000 metros cuadrados en los que habrá unas 800 viviendas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Final de la Copa Sudamericana 2025: canal y hora para ver a Lanús vs. Atlético Mineiro

2. Gustavo Petro agitó las redes al revelar conversación inédita con Nicolás Maduro: los detalles impactaron

3. La intimidación de América a rivales del grupo A, tras debutar perdiendo con Nacional: esto dijeron

4. Daniel Quintero se quedó sin candidatura a la Presidencia. Procuraduría deja en firme sanción disciplinaria por participación en política

5. Movilidad en Bogotá este viernes 21 de noviembre: varios accidentes han generado problemas en distintas vías

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Conjunto residencial de BogotáTransMilenioVivienda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.