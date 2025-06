Lo que aprobó el Senado para aprendices del Sena y desató polémica. Así quedó el panorama

C on 51 votos a favor y 43 en contra , la plenaria del Senado que adelanta el debate de la reforma laboral, en el cuarto y último debate, aprobó el artículo que permitirá vincular a los aprendices del tema con un contrato laboral con todas las de la ley.

Una fuerte discusión suscitó el tema, pues además del contrato de trabajo, que estaba contemplado en lo aprobado en comisión, lo más álgido fue el tema de la monetización, es decir, lo que tiene que pagar la empresa cuando prefiere no contratar aprendices, algo que solo es factible cuando el empleador no encuentra la especialidad que busca.

Una propuesta del parlamentario Ariel Ávila pidió quitar un parágrafo que creaba una exención a la monetización pagadera cuando no se puede o no se quiere contratar aprendices. Según sustentó Ávila, al quitar del proyecto de ley la no obligación de contratación cuando las empresas demuestren haber hecho la solicitud de suministro de jóvenes para ser vinculados y no haber encontrado la respuesta por parte de la institución de formación. “Si se dejaba ese parágrafo los empleadores podrían pedir astronáutas para beneficiarse de la medida”, argumentó.