Así está el dólar en casas de cambio hoy 23 de noviembre

El dólar es uno de los principales termómetros para determinar la dinámica de la economía. En las últimas semanas, su caída ha sido la principal tendencia, al estar por debajo de los 3.800 pesos.

Sin embargo, al cierre de la jornada del pasado viernes 21 de noviembre, de acuerdo con un informe de Bancolombia, la tasa representativa del mercado terminó 41,91 pesos por encima del cierre del jueves.

Durante el día predominó un comportamiento alcista, tal que el mínimo coincidió con el nivel de apertura (3.770 pesos) y cerró en 3.805,35 pesos.

El índice DXY (con el que se mide el dólar frente a otras monedas) se fortaleció 0,08% en la jornada, impulsado por datos optimistas sobre la actividad económica estadounidense y la eliminación de aranceles a algunos productos agrícolas y de insumos provenientes de Brasil. También por el aumento en la probabilidad de un recorte de tasas en diciembre, lo que, como dice Bancolombia, para algunos inversionistas podría ser un impulso adicional para la primera economía del mundo.

Para este domingo 23 de noviembre el dólar se ubica en casas de cambio en Bogotá en un mínimo de 3.700 pesos para la compra y de 3.880 pesos para la venta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El peso colombiano presentó una variación de 1,11% en línea con el comportamiento regional. El índice MSCI de monedas latinoamericanas retrocedió 1,3% hasta su nivel más bajo en dos semanas, afectado por la caída de los precios de materias primas como petróleo y cobre, por una mayor aversión al riesgo y la contracción de la economía mexicana en el tercer trimestre de 2025.

Para este domingo 23 de noviembre el dólar se ubica en casas de cambio en Bogotá en un mínimo de 3.700 pesos para la compra y de 3.880 pesos para la venta, según el portal dolar.wilkinsonpc.com.co

Casa de Cambio Precio de compra (pesos) Precio de venta (pesos) Alliance Trade 3.700 3.830 Amerikan Cash 3.750 3.860 Cambios AG 3.750 3.850 Cambios Kapital 3.750 3.870 Cambios Monkey 3.700 3.850 Cambios Vancouver 3.750 3.860 El Cóndor Cambios 3.720 3.860 EuroDólar 3.750 3.870 Latin Cambios 3.750 3.870 Money Cambios WC 3.750 3.870 Punto Dollar 3.750 3.880 Smart Exchange 3.750 3.870 Unidivisas 3.750 3.870 Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/

En Cali, la compra está en mínimos de 3.700 pesos y la venta de 3.900 pesos; al igual que en Medellín.

Dentro de las recomendaciones que se hacen en el proceso de transacción de dólares en casas de cambio o profesionales de compra y venta de divisas en efectivo, están las siguientes:

Los precios de compra y venta del dólar hoy pueden variar en tiempo real según las condiciones del mercado.

Se recomienda comparar precios en diferentes casas de cambio antes de realizar una transacción.