Bruce Mac Master revela el motivo por el cual admira al expresidente Pepe Mujica

Luego del hundimiento de la reforma laboral presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, la arena política nacional se llenó de todo tipo de opiniones y reacciones. Mientras que algunos celebraron que el proyecto no avanzara, otros lamentaron que el articulado no fuera aprobado en el Congreso.

Por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Máster, respondió a una publicación hecha por el perfil ‘@PepeMujicacam’, aunque se trata de una cuenta falsa con el nombre y foto del expresidente de Uruguay José Mujica.

“Colombia desperdició una gran oportunidad con la reforma laboral. Se dejaron engañar por la derecha, que trabaja en beneficio del poder económico y no de los derechos de los trabajadores. Buscan acumular fortuna mientras millones de trabajadores carecen de prestaciones sociales”, dice el trino.

Inicialmente, Mac Master pensó que lo publicado realmente había sido escrito por el expresidente uruguayo. “A Pepe Mujica le tengo gran admiración, me parece una de las mentes más lúcidas del continente, y sobre todo equilibrado y objetivo, creo que nunca habla por hablar. Sin embargo, leyendo este trino, creo que falta mucha información sobre el tema que está tocando”, manifestó.

A renglón seguido, expresó que Mujica “compra el argumento fácil de que de un lado hay personas que están en condiciones de indefensión y del otro hay otros que solo que ‘buscan acumular fortuna’”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. - Foto: Esteban Vega

“Me pregunto si el Pepe Mujica sabe que si se toman decisiones equivocadas en lo económico se puede producir desempleo? Conozco la respuesta, sí lo sabe, fue presidente de un país. Me pregunto si conoce la realidad de los trabajadores informales que no son otra cosa que ‘trabajadores sin derechos’, conozco la respuesta, sí lo sabe”, continuó Mac Master.

El presidente de la Andi, además, asumió que Mujica “sabe que a las Pymes y emprendedores se les exige darle las mismas condiciones a sus trabajadores que las que pagan sus compradores”.

“Lo que sí no sabe, es que las medidas de política pública contenidas en la reforma producen desempleo e informalidad y afectarían a las pymes y los emprendedores. No estamos en momentos para aumentar la polarización y estigmatización. Él podría ser un buen mediador para que eso no sucediera”, concluyó.

José Mujica, expresidente de Uruguay. - Foto: Getty Images

Si bien en un segundo trino Mac Master reconoció que había respondido a un perfil falso, explicó por qué decidió no borrar su publicación. Además, reiteró su admiración al José Mujica.

“Me dicen que es una cuenta falsa. En todo caso, reitero mi admiración hacia él, y los argumentos generales son los que he expuesto siempre. Por lo que he decidido no borrar el trino”, precisó Bruce Mac Master.

Me dicen que es una cuenta Falsa, en todo caso reitero mi admiración hacia el, y los argumentos generales son los que he expuesto siempre

Por lo que he decidido no borrar el trino https://t.co/CTvrLWZJ6r — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) June 21, 2023

“Las reformas tienen que hacerse pensando en toda la ciudadanía”

El presidente Gustavo Petro sufrió una fuerte derrota en el Congreso con el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La sesión convocada no pudo avanzar por falta de quórum.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico”, aseguró el jefe de Estado.

Sobre el tema, se pronunció el presidente de la Andi, Bruce Mac Máster, quien dijo: “Yo interpreto el hundimiento de la reforma laboral como la muestra de que las reformas tienen que hacerse pensando en toda la ciudadanía, en los efectos sobre los trabajadores, en las pymes, en los desempleados, en los emprendedores, en los efectos sobre los informales y en las capacidades que tenga Colombia de trabajar conjuntamente en poder producir mejores condiciones para todos”.

La reforma laboral del Gobierno Petro se hundió en el Congreso. - Foto: Foto suministrada a SEMANA por el Ministerio de Trabajo

“Desde el inicio ofrecimos nuestro concurso para poder trabajar todos en soluciones qué mejoren las condiciones de los trabajadores, reduzcan el desempleo, disminuyan la informalidad y aumenten la productividad del trabajo, que es la verdadera solución de largo plazo para poder producir más prosperidad para todos”, agregó.

Yo interpreto el hundimiento de la reforma laboral como la muestra de que las reformas tienen que hacerse pensando en toda la ciudadanía, en los efectos sobre los trabajadores, en las pymes, en los desempleados, en los emprendedores, en los efectos sobre los informales y en las… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) June 20, 2023

“También es la prueba de que el debate democrático y el trabajo con todos los sectores de la sociedad es la única forma de producir cambios sostenibles”, sentenció el líder gremial.