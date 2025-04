Cada vez más pensionados se ven forzados a trabajar porque las mesadas no les alcanzan. El panorama es desalentador

Antonio está cercano a cumplir 80 años. Ha sido un trabajador disciplinado del campo, nunca le han faltado ofertas para coger café, cuidar ganado o fincas y aunque logró pensionarse con un salario mínimo de su último empleo —algo extraordinario en su contexto pues la mayoría de los trabajadores del campo son informales—, el dinero no le alcanza.

A su cargo ya no solo están su esposa y un hijo enfermo, sino también tres nietos pequeños, así que con achaques y todo no deja de jornalear. Como Antonio, hay un creciente número de pensionados, que aunque lograron conseguir una mesada a perpetuidad, no pueden jubilarse.