Cada vez más pesimistas: esto piensan los colombianos de la situación económica del país

Muchos aseguran que no les queda plata para ahorrar y que están peor que hace un año.

La inflación creciente, el dólar que se niega a ceder, una reforma tributaria a la vuelta de la esquina y la continua pérdida de poder adquisitivo; finalmente le están pasando factura a lo que piensan los colombianos sobre la actualidad económica de Colombia y al optimismo que se viene de cara al futuro, puesto que cada vez son más los que creen que no todo va como debiera y que tal vez las cosas se podrían poner peor.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) reveló este martes -25 de octubre- los resultados de la Encuesta de Pulso Social para el mes de septiembre, según la cual, la confianza de los consumidores volvió a bajar por segundo mes consecutivo y se ubica por debajo de los niveles que se tenían hace un año, cuando el país estaba saliendo del Paro Nacional.

Según este sondeo, el Índice de Confianza del Consumidor pasó del 35,7 % en agosto al 35,0 % para el mes de septiembre. Esto comparado con el mismo periodo de 2021 también arroja un decrecimiento, puesto que hace un año el ICC estaba en 39,1 %. La principal razón para que este indicador bajara, según el Dane, es la pérdida de poder adquisitivo, ya que muchos consideran que el dinero no alcanza.

Entre tanto, a la pregunta “¿cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses?”, el 40,4 % indicó que es igual, mientras que el 42,1 % dijo que peor y el 5,0 % manifestó que está mucho peor. Las mujeres son las más pesimistas en este sondeo, puesto que abarcan más del 45 % de las percepciones negativas que se recogieron en el informe del Dane.

Revisando lo que piensan los colombianos sobre cómo se encuentra el país actualmente comparado con la realidad de hace 12 meses, el 27,8 % indicó que está todo igual, mientras que el 57,8 % dijo que todo está peor y el 7,2 % sostuvo que las cosas andan mucho peor que hace un año. Esto quiere decir que más de la mitad de los hogares en todo el territorio nacional siente que todo estaba mejor a finales del año pasado.

Por otra parte, frente a la pregunta “¿cómo cree que será la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la situación actual?”, el 23,4% indicó que todo estará mejor, el 35 % dijo que igual, el 29,9 % peor y el 11,0 % mucho peor. Cada vez es más grande el pesimismo entre las personas y de acuerdo con los expertos, todo esto obedece a la falta de noticias que aviven el optimismo entre las personas.

“También se les hizo la siguiente pregunta “comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿tiene en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc? Y ante esto el 63,8 % dijo que no, mientras que el 31,0 %, indicó que igual y el 5,2 % aseguró que sus posibilidades son mayores”, explicó el Dane en su informe.

La pérdida de poder adquisitivo gracias a factores como la inflación es tan grave que más del 81 % de los consultados en este sondeo del Dane indicaron que actualmente sus posibilidades de hacer compras tales como muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrodomésticos; son menores. Así mismo, el 16,7 % dijo que son iguales y apenas el 1,9 % señaló que tiene mayores probabilidades.

Por último, entre lo más relevante de este informe, el 89,2 % de los encuestados aseguró que la plata no le alcanza para pensar en vacaciones, el 75, 9% dice que no le queda para ahorrar y el 11,6 % sostuvo que no le quedan recursos libres de ningún tipo. Frente a si creen que esto mejorará, empeorará o seguirá igual en un año, el 49,5 % dijo que nada cambiará, mientras que el 28,1 % dice que será peor y el 5,1 % está convencido de que todo será mucho peor.