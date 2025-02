Colombia exportó 65.000 toneladas de valioso artículo para San Valentín: se suma al aguacate y al café

Colombia, al igual que muchos países de la región latinoamericana, cuenta con una economía diversificada y un sector exportador en constante evolución. En los últimos años, el país ha logrado aumentar sus exportaciones de productos no tradicionales, como frutas, flores y café, y ha fortalecido su presencia en mercados internacionales.

Con la llegada de una nueva celebración, ahora se espera que el país pueda ser protagonista, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, con un producto que por excelencia se vende en Colombia. Se trata de las flores, debido a que el país cuenta con gran variedad de especies.