Con un largo aplauso y sentida ovación a Miguel Uribe se instaló el Congreso de la Andi en Cartagena

Un video que recordaba la participación de Miguel Uribe Turbay en congresos de la Andi de años anteriores fue el préambulo a la ovación que hicieron los empresarios que participan en el 10º Congreso de la Andi, que se instaló en Cartagena este miércoles 13 de agosto.

El aplauso, tras la pieza audiovisual, fue largo y sentido. Todos los empresarios de pie se unieron en una ovación que evidenció la nostalgia por la ausencia del líder político asesinado.

Luego, en la antesala de la instalación del Congreso de la Andi, Bruce Mac Master, presidente del gremio, pidió un minuto de silencio, en memoria del joven de 39 años que todos recuerdan como una promesa política que fue detenida por la muerte.

‘Que la muerte de Miguel no sea en vano’

Más país, el lema del 10º Congreso Empresarial, llevó a los directivos de la Andi a mencionar que el espacio, que durará tres días, será utilizado para ser propositivos, para intentar proponer soluciones a toda la problemática que afecta a los colombianos.

Pero era inevitable referirse al hecho del día.