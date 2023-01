Confianza del consumidor volvió a crecer, pero se mantiene en terreno negativo

Diferentes indicadores muestran que los colombianos aún sienten que la plata no alcanza.

La realidad económica del país no es la mejor en este momento y esto no es algo que pase desapercibido en los hogares colombianos, que siente cómo la creciente inflación y el acelerado aumento del costo de vida le siguen pasando factura a sus finanzas, haciendo que cada vez la plata alcance para menos cosas y obligándolos a replantear la forma en la que venían gastando para no quedar ilíquidos y estar preparados ante cualquier adversidad que se pueda presentar.

Un costo de vida en el 13,12 % para el 2022, el precio de los alimentos que se niega a empezar a bajar, los arriendos que desde esta semana empezaron a reajustarse y la posibilidad de que todo esto conlleve a que el Banco de la República suba sus tasas de interés por encima del 12 % y haga más difícil poder acceder a un crédito bancario; son algunos factores que por ahora mantienen la confianza de los consumidores en terreno negativo, según se conoció en recientes informes de Davivienda y Fedesarrollo.

Índice de Confianza del Consumidor - Diciembre - Foto: Fedesarrollo

En primer lugar, según la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), en diciembre pasado, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de - 22,3 %, representando un incremento de 2,5 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior, cuando se había ubicado en -24,8 %.

Según este centro de pensamiento, la mejora en la confianza de los consumidores frente al mes pasado obedeció principalmente a un incremento de 3,3 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor, que pasó del -14,5 % al -11,2 %, y de 1,2 pps en el Índice de Condiciones Económicas, que antes se encontraba en -40,2 % y para el cierre del 2022 quedó en -39,0 %. Si bien estas se podrían tomar como buenas noticias, no hay que pasar por alto que aún es muy alto el nivel de perspectivas negativas.

Índice de Confianza del Consumidor - Diciembre - Foto: Fedesarrollo

“Al comparar los resultados del cuarto trimestre de 2022 con los del tercer trimestre, se observa una disminución en la valoración de los consumidores sobre la situación del país. Así mismo, se observa una caída en la valoración de la situación de sus hogares y en la disposición a comprar bienes durables”, agrega este informe.

Para el último mes del año pasado, la disposición a comprar bienes durables creció al -51,6 %, mientras que la disposición a comprar vivienda disminuyó al -48,1 %. En lo que respecta a la posibilidad de comprar un vehículo nuevo (carro o moto) este indicador pasó del -70,1 % en noviembre al -51,6 % para diciembre.

Entre tanto, según el índice de confianza, percepción situación económica, elaborado por Davivienda, mostró que esta referencia presentó un leve incremento. Este desempeño se puede explicar, probablemente, por la mejora en las condiciones laborales de los hogares y la moderada apreciación del peso colombiano en el mes.

Índice de Confianza del Consumidor - Diciembre - Foto: Davivienda

“De las personas que respondieron la encuesta, el 17.4 % opinó que su confianza mejoró frente al mes anterior; por el contrario el 35.7 % afirmó que disminuyó, arrojando un balance de -18.3 %. El nivel alcanzado por el Indicador de Confianza se encuentra por encima del promedio histórico (-19.9 %). ¿Su nivel de confianza sobre la situación económica del país ha aumentado, permanecido igual o disminuido? Para el mes de diciembre, la percepción sobre la situación económica registró un importante descenso respecto al mes de noviembre”, resalta este informe.

Índice de Confianza del Consumidor - Diciembre - Foto: Davivienda

El porcentaje de quienes opinan que la situación económica es muy buena o buena se redujo al pasar de 15.5 % en noviembre a 13.9 % en diciembre. Por su parte, el porcentaje que afirmó que la situación económica es mala o muy mala aumentó al pasar de 34.3% a 38.6 % entre los dos mismos meses. En estas condiciones, el balance entre quienes afirman que la situación es muy buena o buena y quienes opinan que es muy mala o mala disminuyó de -18.8 % a -24.7 %.

“Con los datos consolidados al mes de diciembre, se observó que el porcentaje de quienes piensan que es buen momento para adquirir una obligación financiera aumentó marginalmente frente al mes anterior. Del total de encuestados, el 21.7 % respondió en forma favorable a esta pregunta, mientras que en noviembre este porcentaje había sido de 21.4 %”, agregó Davivienda en su informe.

De esta forma queda claro que si bien los colombianos sienten que las cosas podrían mejorar en un mediano o largo plazo, todavía no es momento para arriesgarse, ya que consideran que es mejor ser prudentes y esperar para conocer el rumbo que irá tomando la economía del país con el paso de los meses.