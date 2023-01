Contratos de prestación de servicios no es lo único de la reforma laboral que preocupa a pequeñas empresas: esto es lo que reclaman

La reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro está en construcción, pero ya se han destapado varios temas puntuales que abordará y que intentarán enrutar al país hacia el trabajo decente. No obstante, los 18 puntos que se han dado a conocer hasta ahora preocupan a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo en el país.

Por ello, la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero, puso ‘sobre el tapete’ lo que está analizando este gremio y los temas van más allá de la idea de hacer un mayor control para que la contratación por prestación de servicios no sea sobreutilizada.

En el listado de temas que abordará la reforma, según lo señalado hasta el momento por el Ministerio del Trabajo, están, entre otros, el de la necesidad de retomar los principios laborales que están en la Constitución de Colombia; la búsqueda de caminos para que el trabajador tenga la garantía de una estabilidad laboral, lo que se junta con las modalidades de contratos; la jornada nocturna desde las 6 de la tarde, que ya ha sido reclamada desde el mismo Ministerio del Trabajo, y el derecho a la asociación y a la huelga, para mencionar solo algunos.

Estas son las preocupaciones del gremio de pequeñas empresas, con los puntos de la reforma.

1. Contratos de prestación de servicios

Según argumentación de la presidenta de Acopi, en diálogo con SEMANA, los contratos de prestación de servicio no se deben acabar, puesto que, “tanto el sector público como el privado los necesitan”. En el caso de las pequeñas empresas que hacen parte del gremio, agregó que lo que si apoyarán es que se utilice, como debe ser, “para temas muy especializados. Pero se requieren muchos análisis, pues, se puede tener una persona como asesora durante muchos años. Si no cumple horario ni subordinación directa, no tendría por qué restringirse su contratación reiterada. Se debería poder contratar por prestación de servicios por mucho tiempo”, indicó.

Uno de los ejemplos específicos en relación con ese punto, según afirmó Quintero, está dentro del mismo gremio de microempresas. “Nosotros no tenemos la capacidad económica para contratar de manera permanente la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, buscamos externos que nos prestan el servicio”.

2. El preaviso, con derecho de parte y parte

Sobre el preaviso en el momento de la terminación de un contrato laboral, Rosmery Quintero destaca la necesidad de que se retome la obligatoriedad del preaviso de 30 días. “Hay una curva de aprendizaje y uno tiene que reemplazar a esa persona que se va”, sostiene.

En relación con lo que sucede con la contraparte, es decir, cuando es la empresa la que decide terminarle el contrato al trabajador, sin preaviso, dejándolo así a la deriva, la presidenta de Acopi argumentó: “Si la empresa no avisa, indemniza al trabajador, pero si el empleado es el que se va no informa”, lo que le causaría un desequilibrio a la producción empresarial.

3. Ojo con extender la licencia de paternidad

Para el gremio de pequeñas empresas, otra de las grandes preocupaciones con la reforma laboral está por el lado de la licencia de paternidad, que, según se ha conocido, se pretende llevarla a 12 semanas. “La de maternidad es de 18 semanas. Por lo tanto, la ausencia del trabajador hombre lo vemos como extralimitado en comparación con las capacidades de las empresas y a las realidades de Colombia”.

4. Oportunidades de mejoras

Quintero destacó que el país, y, principalmente, los sindicatos, deben aprovechar la oportunidad de hacer verdaderas mejoras al sistema laboral, de manera que no se afecte el empleo y las nuevas contrataciones.

Entre tanto, los sindicatos también se pronunciaron frente a lo que está sucediendo en la actualidad, principalmente en el sector público, en donde se habla de 170 despidos en la Cancillería; 160 en el Ministerio de Salud y 80 en el Instituto Caro y Cuervo, sin contar con los 40.000 que se planean en el Magisterio.

La Confederación General de Trabajadores (CGT), dijo que dichos despidos se están disfrazando y se presentan como plan de retiro voluntario, lo que está desconociendo los derechos legales adquiridos en retenes sociales, lo que aplica a personas próximas a pensionarse.

En ese sentido, los sindicatos dijeron que estarán alerta ante cualquier medida que afecte a los trabajadores colombianos.