Trabajadores: vuelven las horas extras desde las 6 p. m., dijo la nueva ministra de trabajo en entrevista con SEMANA

SEMANA. ¿Qué pasó con su cuenta de twitter, cuál fue la realidad?

Gloria Inés Ramírez. Crearon una cuenta espejo. Siempre hay gente interesada en enviar mensajes simbólicos. Los míos son los que están en mi cuenta y allí asumo lo que digo y lo que hago. Ya denunciamos y deben pasar 7 días para resolver el tema.

SEMANA. Entonces lo de devolverle la mesada 14 a los pensionados no está en sus planes. Era parte de los mensajes falsos. Fue un anzuelo que le lanzaron a ver si lo abordaba?

G.I.R. Claro que no. Ni siquiera lo he pensado. Es cierto que hay una deuda con los trabajadores porque hicieron una reforma laboral y afectaron grandemente los derechos. Mi línea es que Colombia tiene que cambiar en la parte jurídica y garantizar seguridad jurídica a los trabajadores. Para eso sí hay una deuda histórica y se resuelve con el artículo 53 de la Constitución. Y lo que allí dice es que ‘la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores’.

SEMANA. El actual Código Sustantivo del Trabajo le parece inservible?

G.I.R. Es obsoleto. Es de los años 50, le han metido muchas reformas, pero es lo que nos tiene sumidos en la precarización y tercerización laboral. Vamos a hacer uno que se ponga a tono con las nuevas realidades que tenemos pero con los convenios de la OIT. Necesitamos avanzarlo para que el país pueda combatir la pobreza, lo que tiene que hacerse a través de los salarios y las relaciones laborales. A eso le vamos a apuntar.

SEMANA. Pero los empresarios dicen que si suben muchos los salarios no pueden generar empleo, y el desempleo es otro de los chicharrones que ustedes tienen que enfrentar.

G.I.R. Yo creo que en Colombia esa fórmula de eliminar impuestos para que se creen empleos es algo que fracasó.

Resumiría mis propuestas en este sentido, en una ecuación simple: responsabilidad y criterio, pero también sensibilidad. Porque una manera de hacer redistribución del ingreso es a través del poder adquisitivo de los salarios. Para eso tendremos que hacer un debate amplio, porque la precarización laboral es el punto central de la agenda del ministerio.

SEMANA. En qué tiempo hará eso. Si lo hace de un solo tajo puede causar un impacto en el mercado laboral, en la producción y en la economía.

G.I.R. Tiene que haber una transición. Lo que menos necesitamos es paralizar el país sino que avance, pero que lo haga estructuralmente para que los colombianos podamos estar mejor.

SEMANA. El pago a trabajadores de la economía del cuidado y la diferencia salarial entre mujeres y hombres también fue mencionado desde su Twitter. Esto si estará en su agenda.

G.I.R. Los salarios de las mujeres frente a los hombres tienen una diferencia entre 14 y 27 %. También necesitamos vincular la economía del cuidado, cómo vamos a hacer que ese trabajo no remunerado que -en general- lo hacemos las mujeres, sea reconocido en las cuentas nacionales, pero más allá de eso que tenga unos fondos de compensación.

Estoy dispuesta a que hagamos un diálogo nacional, pero no se puede desconocer que hay responsabilidades muy grandes. Por ejemplo, el punto 1 del acuerdo de paz hay un tema fundamental y es la manera en la cual le vamos a dar los derechos fundamentales a los campesinos, en una primera instancia. Cuáles son las relaciones de los derechos humanos con la empresa. Yo preguntaré qué pasa con las reivindicaciones laborales de los trabajadores en condiciones de desplazados. Son muchas las tareas que tenemos.

SEMANA. Usted habla de reducir la jornada laboral, que las empresas paguen horas extras. Pero siempre se pone de por medio el tema de la baja productividad en el país, cómo abordará este asunto.

G.I.R. La jornada laboral es solo un elemento. En Colombia fue reformada y la pusieron desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Pues yo quiero corregir eso. Las jornadas laborales diurnas serán de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. La jornada nocturna es de las 6 de la tarde a 6 de la mañana. En medio de ese concepto, si las empresas tienen que pagar horas extras, pues las pagan. Pero no podemos ir quitando derechos laborales fundamentales a los trabajadores, el derecho al descanso, al estudio.

SEMANA. Entonces vuelve a que el pago de horas extras se haga desde las 6 de la tarde.

G.I.R. Esa será una de las primeras tareas que haremos.

Noticia en desarrollo...