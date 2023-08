¿Cuál es el precio del dólar hoy, 15 de agosto, en México?

El dólar ha tenido algunas jornadas de recuperación en varios mercados de América Latina, y México no es la excepción. Son varios los factores que entran en esta ecuación, por así decirlo, pero a pesar del repunte, el peso mexicano se mantiene como una de las monedas más fuertes de la región.

“El comportamiento del peso mexicano estará muy sujeto a la especulación sobre los futuros pasos de la Fed, la evaluación de si es factible o no un aterrizaje suave en EUA y nuevas cifras económicas en China (...) han sido unos meses difíciles para China en materia económica y esta semana pondrá a prueba el grado de pérdida de dinamismo con las cifras de ventas al menudeo, producción industrial y algunos indicadores del muy golpeado sector inmobiliario. Dado lo anterior, durante la semana la moneda mexicana podría fluctuar entre los $16.85 y $17.20 spot ”, calculan en un análisis elaborado por CiBanco.

Peso mexicano y colombiano son las monedas más fuertes de América Latina

No solo Bloomberg ha destacado los rendimientos de las monedas colombianas y mexicanas, desde la BBC también han notificado la revaluación de estas divisas, argumentando que uno de los factores principales del desempeño es la cotización internacional de los precios del petróleo, teniendo en cuenta que este commodity es esencial en dichas economías.

No obstante, el medio británico asegura que esta recuperación no es del todo conveniente. Dentro de su análisis, detallan que la inflación no ha beneficiado del todo a estos rendimientos.