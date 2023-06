Dólar a la baja, pero los colombianos consumen menos. Esto dicen los expertos sobre la balanza comercial

Las cifras económicas del país parecen contradictorias, en el sentido de mostrar rendimientos positivos en lo que se considera macro, mientras que los sectores no tienen los mismos números, lo que lleva a pensar que hay un balance disímil. Uno de los puntos más curiosos se ve en la balanza comercial, que a pesar de mantener su tendencia deficitaria (mayor importación que exportación), sigue bajando la inflación y el precio del dólar.

Aunque parezcan dos temas apartados, todo tiene una relación. Con un dólar sobre la línea de los 4.100 pesos, los colombianos han visto leves reducciones en los precios de ciertos productos y servicios. Esto se logró gracias a las medidas, como por ejemplo, la subida de las tasas de interés, que frenaron el consumo, y que se evidencia en el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, referente a la balanza comercial.

Dólar se mantiene a la baja, pero los colombianos estarían consumiendo menos. Esto dicen los analistas. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en abril de 2023, las importaciones fueron US$4.942,6 millones CIF y presentaron una disminución de 22,7% con relación al mismo mes de 2022. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 22,7% en el grupo de Manufacturas”, señaló la entidad.

Hay dos conclusiones importantes con ese balance, lo primero es que hay sectores en crisis, o con cifras negativas, como el de la manufactura, que ya ha demostrado sus implicaciones para el crecimiento económico.

“Por el lado sectorial estoy viendo cifras que no son tan buenas. Una industria y un comercio que llevan varios meses en caída, comercio que está cayendo entre el 6 % y el 7 % cuando en el 2022 cerraba con crecimientos de doble dígito, positivos. Veo un sector de turismo y vivienda afectados, la vivienda cae al 66 % en mayo, especialmente en los predios VIS. Las exportaciones comienzan a contraerse, mala noticia también para el aprovechamiento de mercados internacionales, y veo también que la inversión extranjera directa, según el Banco de la República, cayó al 10,9 %, lo cual no es positivo”, detalló el ex ministro de hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo Abondano.

La otra interpretación de las cifras presentadas por el Dane, es que los colombianos están consumiendo menos. A pesar de las razones por las cuales se presenta esto, da muestra de la desaceleración económica.

Dólar se mantiene a la baja en las últimas semanas. - Foto: Getty Images

“Cuando estamos hablando del déficit en la balanza comercial, cuando vemos que estamos importando menos de lo que estamos exportando, pues podría decirse que hay una menor demanda de productos extranjeros, y puede generarse esa menor demanda en productos extranjeros, porque efectivamente hay una desaceleración económica. Es decir, si la economía no se mueve, si tú no tienes dinero para comprar, pues definitivamente hay una reducción. Podría generarse una reducción en las importaciones, igual podría suceder con el tema de las exportaciones, efectivamente esos son elementos que nos muestran que hay una desaceleración económica”, explicó Willian Barreto, experto en comercio internacional y profesor de la Universidad Antonio Nariño.

Así las cosas, y a pesar de las estadísticas, para la balanza comercial no es bueno que se desequilibren las cargas. Con esto nos referimos a que es bueno que baje el dólar, aunque afecta a los exportadores, pero a su vez, un alto valor en esta divisa tiene implicaciones negativas para los importadores.

Si bien las cifras dan muestras de recuperación, hay una dualidad entre los buenos números de crecimiento (a pesar de la desaceleración), frente a un dólar a precio bajo si se tiene en cuenta la balanza comercial.

Baja en las importaciones, puede traducirse en un menor consumo, esto dicen los analistas. - Foto: Getty Images

Hay que tener presente que Colombia, históricamente, es un país que importa en mayor medida, pero, estas variaciones podrían ser más volátiles, dependiendo el comportamiento de la situación política del país.

“Muchas de las reformas que el Gobierno había propuesto no han pasado, entonces los inversionistas están quietos, no han vuelto a generar otras grandes demandas de divisas para sacarlos del país. Eso ha hecho que el valor del tipo de cambio nuestro se haya estabilizado. Si el tipo de cambio está más barato, significa que las importaciones también están más baratas (...) los productos importados están más baratos porque el consumidor de a pie no está demandando más. Desde mi punto de vista, esa disminución no se ve reflejada en el costo de los productos, es decir, los empresarios no están bajando el precio de los productos. Aunque por ahí se han generado unas estrategias de grandes almacenes disminuyendo sus productos, el consumidor digamos que está quieto frente a algunos productos básicos de la canasta familiar”, explicó Barreto.

Los expertos concluyen que hay una mayor certidumbre en los mercados, lo que sigue apalancando la caída del precio del dólar, pero, podría revertirse por factores internacionales, como la inflación en la zona euro o Estados Unidos, y también como se siga comportando la política en Colombia, que al parecer, se convirtió en medidor de confianza para los inversionistas.