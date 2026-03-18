El dólar inició la cotización de este 18 de marzo en un precio de $3.710, lo que significó un alza de $21 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.689.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.713. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.702. El precio promedio es de $3.708.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 112,75 millones, registrando además un volumen promedio de 382,20 millones.

Dólar en casas de cambio para este 18 de marzo: así se mueve la moneda

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,21 %, llegando a las 99,537 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Banco Unión

Inflación mayorista en EE. UU. supera expectativas por alza en servicios

La inflación mayorista en Estados Unidos fue más alta de lo previsto en febrero debido a un aumento en los costos de los servicios, según datos publicados el miércoles por el Gobierno.

Los datos son previos al inicio de la guerra en Oriente Medio.

El Índice de Precios al Productor (PPI, por sus siglas en inglés), una medida de la inflación mayorista, subió un 0,7 % mes sobre mes, informó el Departamento de Trabajo.

Inversión de EE. UU. en Colombia cayó 38%: la alerta que hace AmCham tras las cifras

Los analistas esperaban un incremento más moderado, del 0,3 %.

En comparación con el mismo período del año anterior, el PPI aumentó un 3,4 %, el mayor avance en la medición a 12 meses desde febrero de 2025, según el informe.

Para los datos de febrero, la mitad del incremento fue atribuida a un 0,5 % de aumento mensual en los costos de los servicios.

Gráfico futurista de comercio de divisas y criptomonedas con gráficos de hologramas sobre un fondo del horizonte de la ciudad por la noche, que representa el concepto de comercio financiero y datos Foto: ImageFlow - stock.adobe.com

El incremento del petróleo por la guerra alimenta temores de que la inflación aumente en la mayor economía mundial.