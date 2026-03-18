Dólar en casas de cambio para este 18 de marzo: así se mueve la moneda

El dólar se ha movido de manera volátil en el mercado durante los últimos meses, por lo que han aumentado las expectativas de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven atractiva la compra de divisas en un momento en el que el precio se encuentra en terreno de mínimos.

Esta moneda ha llegado a un precio de $3.590, lo que ha provocado una reducción en los precios de productos importados y también ha reducido las ganancias de quienes exportan productos a mercados de otros países y los comercializan en dólares.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la adquisición de divisas, puesto que permiten hacer este tipo de transacciones sin necesidad de llenar numerosos documentos o hacer trámites engorrosos para la adquisición o venta.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Análisis del mercado cambiario para este miércoles 18 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,598.52 y de venta de $3,716.30.

Gobierno sube aranceles al acero al 35% para frenar importaciones baratas y proteger la industria

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea analizar los precios de la moneda en distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con los valores en las principales ciudades del país:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,653 3,735 82 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,660 3,700 40 Medellín 3,541 3,688 147 Pereira 3,620 3,720 100

El dólar es clave para la economía colombiana. Foto: Adobe Stock

Por otra parte, si desea analizar el precio del dólar respecto a la variación en los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana.

Fecha Compra Venta TRM Miércoles 18 de marzo de 2026 3598.52 3716.3 3689.97 Martes 17 de marzo de 2026 3598.52 3716.3 3691.9 Lunes 16 de marzo de 2026 3599.63 3718.52 3685.53 Domingo 15 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53 Sábado 14 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53 Viernes 13 de marzo de 2026 3617.5 3727.5 3700.46 Jueves 12 de marzo de 2026 3617.41 3735.74 3687.87 Miércoles 11 de marzo de 2026 3616.48 3732.96 3710.5

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,650 3,790 140 Amerikan Cash 3,660 3,720 60 Cambios Kapital 3,650 3,700 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,660 3,710 50 EuroDolar 3,630 3,710 80 Latin Cambios 3,660 3,720 60

Ecopetrol avanza en el arranque secuencial de la refinería de Cartagena tras falla eléctrica

Es importante que tenga presente que las casas de cambio se mueven en un mercado de oferta y demanda, por lo que no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen evaluando los valores del mercado.

La moneda estadounidense ha fluctuado de manera volátil. Foto: El País

Entre los aspectos que revisan se encuentran los valores en otras casas de cambio, los valores de los bancos, el precio de la TRM y la cotización en el mercado spot.