Economía

Dólar en casas de cambio para este 18 de marzo: así se mueve la moneda

Así fluctúa la divisa en el mercado oficial.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 7:30 a. m.
Esta es la variación de la moneda en el mercado oficial.
Esta es la variación de la moneda en el mercado oficial. Foto: Adobe Stock

El dólar se ha movido de manera volátil en el mercado durante los últimos meses, por lo que han aumentado las expectativas de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven atractiva la compra de divisas en un momento en el que el precio se encuentra en terreno de mínimos.

Esta moneda ha llegado a un precio de $3.590, lo que ha provocado una reducción en los precios de productos importados y también ha reducido las ganancias de quienes exportan productos a mercados de otros países y los comercializan en dólares.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Así se mueve el dólar hoy. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la adquisición de divisas, puesto que permiten hacer este tipo de transacciones sin necesidad de llenar numerosos documentos o hacer trámites engorrosos para la adquisición o venta.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Análisis del mercado cambiario para este miércoles 18 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,598.52 y de venta de $3,716.30.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea analizar los precios de la moneda en distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con los valores en las principales ciudades del país:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6533,73582
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6603,70040
Medellín3,5413,688147
Pereira3,6203,720100
Dólar dólares
El dólar es clave para la economía colombiana. Foto: Adobe Stock

Por otra parte, si desea analizar el precio del dólar respecto a la variación en los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana.

FechaCompraVentaTRM
Miércoles 18 de marzo de 20263598.523716.33689.97
Martes 17 de marzo de 20263598.523716.33691.9
Lunes 16 de marzo de 20263599.633718.523685.53
Domingo 15 de marzo de 20263612.713724.793685.53
Sábado 14 de marzo de 20263612.713724.793685.53
Viernes 13 de marzo de 20263617.53727.53700.46
Jueves 12 de marzo de 20263617.413735.743687.87
Miércoles 11 de marzo de 20263616.483732.963710.5

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6503,790140
Amerikan Cash3,6603,72060
Cambios Kapital3,6503,70050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,71050
EuroDolar3,6303,71080
Latin Cambios3,6603,72060
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Es importante que tenga presente que las casas de cambio se mueven en un mercado de oferta y demanda, por lo que no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen evaluando los valores del mercado.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense ha fluctuado de manera volátil. Foto: El País

Entre los aspectos que revisan se encuentran los valores en otras casas de cambio, los valores de los bancos, el precio de la TRM y la cotización en el mercado spot.