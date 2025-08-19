Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial para el 19 de agosto

El dólar inició la cotización de este 19 de agosto en un precio de $4.027, lo que significó un alza de $8 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $4.019.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $4.031. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $4.024. El precio promedio es de $4.029.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 64,75 millones, registrando además un volumen promedio de 494,27 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 97,960 unidades.

La moneda americana es clave en la economía colombiana. | Foto: Stillfx - stock.adobe.com

El petróleo retrocede antes de la cumbre Trump-Putin

Los precios del petróleo cayeron el viernes, y la incertidumbre reina en el mercado previo a la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, que podría determinar el destino de la guerra en Ucrania y las sanciones contra Moscú.

El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en octubre cayó un 1,48%, hasta los 65,85 dólares.

Su equivalente estadounidense, el crudo West Texas Intermediate para entrega en septiembre, retrocedió a su vez un 1,81%, hasta los 62,80 dólares.

“Estados Unidos y Rusia se encuentran entre los mayores productores mundiales de petróleo crudo y gas natural”, dijo a la AFP Rob Thummel, de Turtoise Capital. “Cualquier interrupción del suministro energético mundial probablemente provocaría un aumento de los precios de las materias primas”.

Un avance diplomático probablemente significaría una flexibilización de las sanciones a la economía rusa, en particular a su sector energético.

“Si Rusia acepta un alto el fuego inmediato (en Ucrania), los precios del petróleo seguirán bajando, ya que el mercado petrolero mundial se encontrará en una situación de sobreoferta en el segundo semestre de 2025”, predijo Thummel.

En un informe publicado el miércoles, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó al alza el crecimiento de la oferta mundial de petróleo, citando el aumento de la cuota de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) como el principal factor de esta revisión.

El petróleo se ha visto fuertemente afectado. | Foto: ADOBE STOCK

Por otro lado, Trump ha “dejado claro que el fracaso de las negociaciones tendría graves repercusiones”, subraya Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown.

En tal escenario, el precio del barril, que ha caído desde principios de agosto, podría volver a subir, según algunos actores del mercado.