Dólar cae $40 este martes 6 de enero: precio oficial en Colombia

El dólar inició la cotización de este 6 de diciembre en un precio de $3.730, lo que significó una baja de $40 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.770.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.730. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3701. El precio promedio es de $3.712.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 52,00 millones, registrando además un volumen promedio de 520,00 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,16 % llegando a las 98,135 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Jefe de la Cámara de Representantes de EEUU descarta tropas en Venezuela y espera elecciones

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, descartó este lunes el despliegue de tropas en Venezuela y dijo esperar la celebración de elecciones en el país, tras una audiencia clasificada con miembros del gobierno de Donald Trump.

“No esperamos tropas sobre el terreno” en Venezuela tras el ataque el pasado sábado que culminó con la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, declaró Johnson a la prensa.

El jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes asistió junto a otros congresistas a esa audiencia a puerta cerrada con la plana mayor del gobierno Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth o el jefe de la CIA, John Ratcliffe.

“No prevemos ningún tipo de involucramiento directo excepto coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen”, añadió Johnson.

Trump anunció tras el audaz ataque que iba a delegar en miembros del gabinete, principalmente en Rubio y Hegseth, el diálogo con el nuevo gobierno chavista en Caracas.

La hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, juró el cargo de presidenta encargada este lunes.

“Espero que se convoquen elecciones en Venezuela. Algunos de estos aspectos por supuesto están aún siendo determinados, pero debería suceder a corto plazo”, aseguró Johnson.

Mike Johnson se refirió a la situación de Venezuela. Foto: Associated Press

Esta fue la vigésima sesión informativa al Congreso desde que Estados Unidos inició el despliegue militar ante las costas venezolanas en septiembre, que condujo finalmente al ataque, con bombardeos incluidos, de Caracas y sus alrededores, explicó el líder legislador.

La economía venezolana “debe permanecer estabilizada” pidió Johnson, que defendió ante los periodistas la “total legalidad” de los bombardeos y el asalto a la residencia de los Maduro.

“Este briefing, aunque fue muy amplio y largo, nos dejó más preguntas que respuestas. Su plan para que Estados Unidos gobierne Venezuela es vago, basado en ilusiones”, indicó por su parte el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“Cuando Estados Unidos se lanza a este tipo de cambios de régimen, siempre nos acaba dañando”, añadió el opositor.