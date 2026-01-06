Economía

Dólar cae $40 este martes 6 de enero: precio oficial en Colombia

Así se está moviendo la divisa en el mercado spot de Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

6 de enero de 2026, 1:46 p. m.
El dólar cayó en la jornada de este martes.
El dólar cayó en la jornada de este martes. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 6 de diciembre en un precio de $3.730, lo que significó una baja de $40 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.770.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.730. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3701. El precio promedio es de $3.712.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 52,00 millones, registrando además un volumen promedio de 520,00 millones.

Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 6 de enero en Colombia

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,16 % llegando a las 98,135 unidades.

Macroeconomía

Cajas de compensación que entregan en enero buena plata; así puede reclamar el beneficio

Macroeconomía

Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 6 de enero en Colombia

Macroeconomía

Mauricio Cárdenas propone el “Plan Hermandad” para llevar productos colombianos a Venezuela y activar la economía en Colombia

Macroeconomía

Esto es lo que tendrá que ahorrar para acceder a una vivienda de interés social en 2026

Macroeconomía

Los grupos que recibirán el apoyo económico de Renta Ciudadana en 2026

Macroeconomía

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

Macroeconomía

¿A cómo está el dólar en Venezuela este lunes 5 de enero del 2026, tras la captura de Nicolás Maduro?

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia este 5 de enero: precio oficial de la divisa

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio de este 5 de enero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio de este 31 de diciembre

Dólar Dólares
Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Jefe de la Cámara de Representantes de EEUU descarta tropas en Venezuela y espera elecciones

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, descartó este lunes el despliegue de tropas en Venezuela y dijo esperar la celebración de elecciones en el país, tras una audiencia clasificada con miembros del gobierno de Donald Trump.

“No esperamos tropas sobre el terreno” en Venezuela tras el ataque el pasado sábado que culminó con la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, declaró Johnson a la prensa.

El jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes asistió junto a otros congresistas a esa audiencia a puerta cerrada con la plana mayor del gobierno Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth o el jefe de la CIA, John Ratcliffe.

“No prevemos ningún tipo de involucramiento directo excepto coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen”, añadió Johnson.

Esto es lo que tendrá que ahorrar para acceder a una vivienda de interés social en 2026

Trump anunció tras el audaz ataque que iba a delegar en miembros del gabinete, principalmente en Rubio y Hegseth, el diálogo con el nuevo gobierno chavista en Caracas.

La hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, juró el cargo de presidenta encargada este lunes.

“Espero que se convoquen elecciones en Venezuela. Algunos de estos aspectos por supuesto están aún siendo determinados, pero debería suceder a corto plazo”, aseguró Johnson.

x
Mike Johnson se refirió a la situación de Venezuela. Foto: Associated Press

Esta fue la vigésima sesión informativa al Congreso desde que Estados Unidos inició el despliegue militar ante las costas venezolanas en septiembre, que condujo finalmente al ataque, con bombardeos incluidos, de Caracas y sus alrededores, explicó el líder legislador.

La economía venezolana “debe permanecer estabilizada” pidió Johnson, que defendió ante los periodistas la “total legalidad” de los bombardeos y el asalto a la residencia de los Maduro.

“Este briefing, aunque fue muy amplio y largo, nos dejó más preguntas que respuestas. Su plan para que Estados Unidos gobierne Venezuela es vago, basado en ilusiones”, indicó por su parte el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“Cuando Estados Unidos se lanza a este tipo de cambios de régimen, siempre nos acaba dañando”, añadió el opositor.

Más de Macroeconomía

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar cae $40 este martes 6 de enero: precio oficial en Colombia

Esto es lo que entregarán las cajas de compensación

Cajas de compensación que entregan en enero buena plata; así puede reclamar el beneficio

Economia

Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 6 de enero en Colombia

Discusiones de País, debate precandidatos presidenciales.

Mauricio Cárdenas propone el “Plan Hermandad” para llevar productos colombianos a Venezuela y activar la economía en Colombia

La vivienda de interés social mantiene su atractivo para los inversionistas por su alta demanda y los subsidios disponibles, mientras que la de mayor valor se beneficia por las menores tasas de interés.

Esto es lo que tendrá que ahorrar para acceder a una vivienda de interés social en 2026

Dinero / Billetes Colombia

Los grupos que recibirán el apoyo económico de Renta Ciudadana en 2026

INFLACIÓN

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

En dólares, el salario mínimo de Venezuela es uno de lo más bajos de América Latina.

¿A cómo está el dólar en Venezuela este lunes 5 de enero del 2026, tras la captura de Nicolás Maduro?

Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.

Dólar cerró en Colombia más barato: precio oficial del 5 de enero

Movistar

Se conoce la millonaria cifra que ganaría el Gobierno tras vender sus acciones de Movistar: ¿Qué pasará con los usuarios?

Noticias Destacadas