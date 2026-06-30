Dólar cerró a la baja en Colombia: así se mueve en el mercado oficial este 30 de junio

El dólar terminó la jornada de este martes a la baja. Durante el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 30 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.415, lo que significó una reducción de $15 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.443.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $45, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.460.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.464, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.415. El promedio cotizado se encuentra en $3.440.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,286 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 776,73.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,06 %, llegando a las 100,942 unidades.

La cotización del dólar sigue reflejando el comportamiento de los mercados y las expectativas de los inversionistas en Colombia y el mundo. Foto: Adobe Stock

Trump amenaza con arancel del 100 % a los países europeos por el impuesto a los servicios digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer aranceles del 100 % a los países europeos que establezcan un impuesto sobre los servicios digitales, incluso si ello implica anular los acuerdos comerciales.

“Muchos países europeos están debatiendo la aplicación inminente de un impuesto sobre los servicios digitales dirigido contra empresas estadounidenses. (…) Cualquier país que imponga tal impuesto recibirá como respuesta inmediata un arancel del 100 % sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. Este arancel anulará los acuerdos comerciales concluidos con el país en cuestión”, escribió Trump en su red Truth Social.

Los países de la Unión Europea reaccionarán “rápidamente y con determinación” si Trump llega a aplicar estas “medidas unilaterales” e “injustificadas”, advirtió un portavoz de la Comisión Europea.

El anuncio del republicano tiene lugar apenas un día después de que los países de la UE dieran luz verde a un acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos.

Este acuerdo prevé un límite del 15 % a los impuestos aplicados a las importaciones europeas.

Trump amenaza con arancel del 100% a los países europeos por el impuesto a los servicios digitales. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Pero no es suficiente para Trump, que después de los aranceles quiere atacar las llamadas barreras no arancelarias, es decir, las regulaciones europeas, especialmente en materia de tecnología y medioambiente, que según él obstaculizan las exportaciones estadounidenses.

Recientemente, el mandatario amenazó con imponer un arancel del 100 % al vino francés si París no suprimía su impuesto sobre los servicios digitales exigido a las empresas tecnológicas.