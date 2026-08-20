Dólar cierra más caro en Colombia este 20 de agosto: precio oficial del mercado

El dólar terminó la jornada de este jueves al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 20 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.071, lo que significó un incremento de $24 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.053.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $31, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.040.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.080, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.033. El promedio cotizado se encuentra en $3.062.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,754 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 797,67.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,08 %, llegando a las 98,813 unidades.

La cotización del dólar en Colombia se mantiene como uno de los principales indicadores para medir el comportamiento de la economía. Foto: Getty Images

Canadá y EE. UU. reanudan diálogo para finalizar acuerdo comercial

Representantes de Estados Unidos y Canadá reanudaron el jueves las negociaciones con miras a un acuerdo comercial que evite los nuevos aranceles con los que amenaza el presidente estadounidense Donald Trump.

Las conversaciones en Washington se desarrollan después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, informara a los líderes regionales de Canadá sobre los lineamientos de un pacto para estabilizar el comercio bilateral.

El ministro canadiense responsable del comercio bilateral con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, viajó a Washington para reunirse con su contraparte, el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

Canadá y Estados Unidos informaron el miércoles que están próximos a formalizar el pacto, luego de la suspensión por tres días por parte del presidente estadounidense Donald Trump de la entrada en vigor de nuevos aranceles punitivos del 50 % sobre varios productos canadienses.

Los detalles de lo negociado, no revelados públicamente, fueron comunicados el miércoles por Carney a los dirigentes de las provincias y los territorios.

Los gobiernos provinciales disponen de varias competencias propias, como la de ordenar la reintroducción para la venta del alcohol estadounidense, retirado de las estanterías en varias provincias en 2025.

“El primer ministro nos pidió (…) volver a poner a la venta el alcohol estadounidense”, declaró a periodistas el dirigente de la provincia de Nueva Escocia, Tim Houston, quien dijo que este punto “molestó mucho a Estados Unidos”.

Indicó que, incluso si se reanuda la venta de alcohol estadounidense, no hay garantía de que los canadienses lo compren, en alusión a la frustración por el trato de Trump a Canadá, incluidas sus reiteradas amenazas de anexión.

“Ha sido emocionalmente agotador y ha tenido un impacto emocional que durará mucho tiempo”, aseguró Houston.

Canadá y EE.UU. reanudan diálogo para finalizar acuerdo comercial Foto: Chaosamran_Studio - stock.adobe.

Houston declinó comentar sobre la posible reducción de aranceles estadounidenses, pero afirmó que, en términos generales, el acuerdo parece ser “el mejor resultado posible al que podemos aspirar al tratar con esta administración”.

También preserva “los elementos fundamentales de la gestión de la oferta”, dijo, en referencia a la política canadiense que regula la oferta de productos lácteos y avícolas, al imponer sanciones prohibitivas a los proveedores estadounidenses por encima de ciertos volúmenes.