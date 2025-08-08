Economía
Dólar en casas de cambio este 8 de agosto: así se mueve la divisa
Así se mueve la moneda americana en los establecimientos profesionales del cambio.
El 8 de agosto, el precio del dólar en las casas de cambio de Colombia mostró variaciones. Según un estudio realizado en distintos establecimientos, la tasa de compra del dólar rondaba los $ 3.925, mientras que la de venta se encontraba cercana a los $ 4.025.
A continuación, le presentamos las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá: $ 3.974 – $ 4.032
- Cali: $ 3.965 – $ 4.085
- Cartagena: $ 3.850 – $ 4.100
- Cúcuta: $ 3.960 – $ 4.000
- Medellín: $ 3.849 – $ 3.999
- Pereira: $ 3.930 – $ 4.020
De otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Viernes 8 de agosto de 2025: $ 3.925 – $ 4.026
- Jueves 7 de agosto de 2025: $ 3.925 – $ 4.026
- Miércoles 6 de agosto de 2025: $ 3.925 – $ 4.026
- Martes 5 de agosto de 2025: $ 3.928 – $ 4.028
- Lunes 4 de agosto de 2025: $ 3.926 – $ 4.027
- Domingo 3 de agosto de 2025: $ 3.935 – $ 4.035
- Sábado 2 de agosto de 2025: $ 3.933 – $ 4.035
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:
Lo más leído
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade: $ 3.900 – $ 4.050
- Amerikan Cash: $ 4.005 – $ 4.035
- Cambios AG: $ 4.030 – $ 4.080
- Cambios Kapital: $ 3.970 – $ 4.010
- Cambios Vancouver: $ 3.980 – $ 4.015
- El Cóndor Cambios: $ 3.930 – $ 4.030
- EuroDólar: $ 4.000 – $ 4.050
Ahorrar en dólares es una estrategia financiera clave para proteger el valor del dinero frente a la volatilidad de las monedas locales, especialmente en países con economías inestables o alta inflación.
El dólar, al ser una moneda fuerte y de referencia mundial, ofrece mayor estabilidad y liquidez, lo que permite resguardar el poder adquisitivo a largo plazo.