Dólar en casas de cambio este 8 de agosto: así se mueve la divisa

Así se mueve la moneda americana en los establecimientos profesionales del cambio.

8 de agosto de 2025, 12:09 p. m.
dolar
El dólar facilita inversiones y compras en el extranjero sin pérdida de valor | Foto: Getty Images

El 8 de agosto, el precio del dólar en las casas de cambio de Colombia mostró variaciones. Según un estudio realizado en distintos establecimientos, la tasa de compra del dólar rondaba los $ 3.925, mientras que la de venta se encontraba cercana a los $ 4.025.

A continuación, le presentamos las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá: $ 3.974 – $ 4.032
  • Cali: $ 3.965 – $ 4.085
  • Cartagena: $ 3.850 – $ 4.100
  • Cúcuta: $ 3.960 – $ 4.000
  • Medellín: $ 3.849 – $ 3.999
  • Pereira: $ 3.930 – $ 4.020
Pesos Colombia Dólares
El dólar es una moneda más estable que las monedas emergentes. | Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Viernes 8 de agosto de 2025: $ 3.925 – $ 4.026
  • Jueves 7 de agosto de 2025: $ 3.925 – $ 4.026
  • Miércoles 6 de agosto de 2025: $ 3.925 – $ 4.026
  • Martes 5 de agosto de 2025: $ 3.928 – $ 4.028
  • Lunes 4 de agosto de 2025: $ 3.926 – $ 4.027
  • Domingo 3 de agosto de 2025: $ 3.935 – $ 4.035
  • Sábado 2 de agosto de 2025: $ 3.933 – $ 4.035
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade: $ 3.900 – $ 4.050
  • Amerikan Cash: $ 4.005 – $ 4.035
  • Cambios AG: $ 4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital: $ 3.970 – $ 4.010
  • Cambios Vancouver: $ 3.980 – $ 4.015
  • El Cóndor Cambios: $ 3.930 – $ 4.030
  • EuroDólar: $ 4.000 – $ 4.050
aranceles EEUU Dólar
El dólar protege el poder adquisitivo frente a la devaluación local. | Foto: Adobe Stock

Ahorrar en dólares es una estrategia financiera clave para proteger el valor del dinero frente a la volatilidad de las monedas locales, especialmente en países con economías inestables o alta inflación.

Contexto: Dian confirma alivio para miles de colombianos por declaración de renta: listado oficial

El dólar, al ser una moneda fuerte y de referencia mundial, ofrece mayor estabilidad y liquidez, lo que permite resguardar el poder adquisitivo a largo plazo.

Dólares dinero billetes
El dólar es aceptado en la mayoría de países y mercados internacionales. | Foto: 123RF

