Dólar en casas de cambio este 8 de agosto: así se mueve la divisa

El 8 de agosto, el precio del dólar en las casas de cambio de Colombia mostró variaciones. Según un estudio realizado en distintos establecimientos, la tasa de compra del dólar rondaba los $ 3.925, mientras que la de venta se encontraba cercana a los $ 4.025.

A continuación, le presentamos las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá : $ 3.974 – $ 4.032

: $ 3.974 – $ 4.032 Cali : $ 3.965 – $ 4.085

: $ 3.965 – $ 4.085 Cartagena : $ 3.850 – $ 4.100

: $ 3.850 – $ 4.100 Cúcuta : $ 3.960 – $ 4.000

: $ 3.960 – $ 4.000 Medellín : $ 3.849 – $ 3.999

: $ 3.849 – $ 3.999 Pereira: $ 3.930 – $ 4.020

El dólar es una moneda más estable que las monedas emergentes. | Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Viernes 8 de agosto de 2025 : $ 3.925 – $ 4.026

: $ 3.925 – $ 4.026 Jueves 7 de agosto de 2025 : $ 3.925 – $ 4.026

: $ 3.925 – $ 4.026 Miércoles 6 de agosto de 2025 : $ 3.925 – $ 4.026

: $ 3.925 – $ 4.026 Martes 5 de agosto de 2025 : $ 3.928 – $ 4.028

: $ 3.928 – $ 4.028 Lunes 4 de agosto de 2025 : $ 3.926 – $ 4.027

: $ 3.926 – $ 4.027 Domingo 3 de agosto de 2025 : $ 3.935 – $ 4.035

: $ 3.935 – $ 4.035 Sábado 2 de agosto de 2025: $ 3.933 – $ 4.035

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade : $ 3.900 – $ 4.050

: $ 3.900 – $ 4.050 Amerikan Cash : $ 4.005 – $ 4.035

: $ 4.005 – $ 4.035 Cambios AG : $ 4.030 – $ 4.080

: $ 4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital : $ 3.970 – $ 4.010

: $ 3.970 – $ 4.010 Cambios Vancouver : $ 3.980 – $ 4.015

: $ 3.980 – $ 4.015 El Cóndor Cambios : $ 3.930 – $ 4.030

: $ 3.930 – $ 4.030 EuroDólar: $ 4.000 – $ 4.050

El dólar protege el poder adquisitivo frente a la devaluación local. | Foto: Adobe Stock

Ahorrar en dólares es una estrategia financiera clave para proteger el valor del dinero frente a la volatilidad de las monedas locales, especialmente en países con economías inestables o alta inflación.

El dólar, al ser una moneda fuerte y de referencia mundial, ofrece mayor estabilidad y liquidez, lo que permite resguardar el poder adquisitivo a largo plazo.