Economía

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo, 11 de enero del 2026

Por medio de cada casa se puede conocer el valor de la divisa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

11 de enero de 2026, 1:06 p. m.
La divisa es una de las más importantes del mundo
La divisa es una de las más importantes del mundo Foto: Adobe Stock

El dólar es una moneda de alta influencia en Colombia y en el mundo, debido a su amplio reconocimiento y solidez en los mercados. Además, es la principal divisa con la que se negocian algunos de los productos que el país vende y compra, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Durante los últimos meses, la moneda ha fluctuado de manera descendente en el país, lo que ha traído consigo una serie de beneficios a muchos ahorradores, inversionistas y viajeros, que han hecho la compra de la divisa para aprovechar una eventual subida y, con ello, generar mayor rentabilidad en su patrimonio.

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.
Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja. Foto: Colprensa

Precio del dólar en Colombia: casas de cambio hoy, 11 de enero

Este domingo, 11 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.650 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.800.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Macroeconomía

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este sábado, 10 de enero de 2026

Macroeconomía

Expertos analizan la inflación revelada por el Dane y detallan las expectativas para el 2026

Macroeconomía

El otro lado de las compras baratas por internet

Macroeconomía

Alerta en los departamentos: gobernadores rechazan cambio clave en impuestos al consumo

Macroeconomía

Última oportunidad para cambiar de fondo de pensión: Colpensiones fija fecha clave

Macroeconomía

Dólar cayó en Colombia este 9 de enero: así cerró la divisa americana

Macroeconomía

Juez niega tutela contra la emergencia económica: asegura que no puede saltarse a la Corte Constitucional

Dinero

La economía crecerá este año de nuevo impulsada por el consumo. La inflación y el frente fiscal pueden pasar factura

Dinero

Estas son las proyecciones del comportamiento de la economía para 2026

Dinero

Este será el precio estimado del dólar, en promedio, para 2026, en medio de tensiones no solo electorales: ¿estará por debajo de los 3.800 pesos?

¿Qué tan costoso será pedir un crédito bancario en Colombia en el 2026? Banco de la República podría subir sus tasas

Si desea analizar la fluctuación del dólar por ciudades, tenga en cuenta los siguientes valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7093,824115
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7303,76535
Medellín3,5933,767174
Pereira3,7003,78080

De otro lado, si usted desea analizar la fluctuación de la divisa por periodo, tenga en cuenta el siguiente histórico de precios:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Domingo 11 de enero de 20263.7003.8103,734.67
Sábado 10 de enero de 20263,6503,8003,734.67
Viernes 9 de enero de 20263,658.153,801.33,734.67
Jueves 8 de enero de 20263,658.153,801.33,748.83
Miércoles 7 de enero de 20263,664.813,797.783,730.26
Martes 6 de enero de 20263,669.263,800.933,770.03
Lunes 5 de enero de 20263,677.783,812.223,790.77
Copa Airlines anuncia la reanudación de vuelos desde y hacia Caracas a partir del martes 13 de enero

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la divisa con base en precios ofrecidos por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7003,810120
Cambios Kapital3,7003,800100
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7003,800100
El Cóndor Cambios3,7203,810100
EuroDolar3,7203,820100
Latin Cambios3,7203,810130

Recuerde que las casas de cambio son establecimientos que definen su precio de manera autónoma, es decir, no están obligados a tomar el precio de una entidad oficial, sino que hacen la definición de los mismos a través de la ley de oferta y demanda, analizando los precios de otras casas de cambio, de bancos, entre otros actores del mercado.

Más de Macroeconomía

Economia

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo, 11 de enero del 2026

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este sábado, 10 de enero de 2026

Inflación

Expertos analizan la inflación revelada por el Dane y detallan las expectativas para el 2026

Tienda virtual Compras virtuales

El otro lado de las compras baratas por internet

Los mandatarios regionales advierten que la medida podría aumentar el contrabando y debilitar el recaudo territorial.

Alerta en los departamentos: gobernadores rechazan cambio clave en impuestos al consumo

El mercado está aumentado su oferta de productos para las personas mayores de 50 años. Foto: www.vecteezy.com/free

Última oportunidad para cambiar de fondo de pensión: Colpensiones fija fecha clave

Dolar precio

Dólar cayó en Colombia este 9 de enero: así cerró la divisa americana

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

Juez niega tutela contra la emergencia económica: asegura que no puede saltarse a la Corte Constitucional

Economia

Importación de gas le pegó duro a la inflación en 2025: las ciudades en las que más se encareció el suministro

x

Más días libres y con salario completo: así cambian los permisos laborales en Colombia

Noticias Destacadas