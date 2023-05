Dólar hoy en Colombia amaneció un poco más barato en la antesala del nuevo dato de PIB, se mantiene en los $4.500

El precio del dólar hoy en Colombia arrancó la semana con nuevas caídas en su cotización, luego de que este lunes 15 de mayo registrara leves desplomes en su precio de compra y venta en el mercado local de divisas, en medio de un ambiente de expectativa y estrés por los datos de Producto Interno Bruto (PIB) y crecimiento económico que se darán a conocer para el país en el transcurso del día y serán clave para analizar los impactos que han generado la inflación y el aumento de tasas de interés.

De acuerdo con los primeros reportes de la Bolsa de Valores de Colombia, para esta oportunidad, esta moneda extranjera arrancó con un precio inicial de 4.526 pesos con 50 centavos, el cual marca un retroceso de más de 37 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para este lunes por la Superintendencia Financiera en 4.564 pesos con 44 centavos, luego de los desplomes con los que terminó la semana pasada, cuando se vivieron varias jornadas de calma para los operadores.

De acuerdo con los primeros reportes de la Bolsa de Valores de Colombia para esta oportunidad, esta moneda extranjera arrancó con un precio inicial de 4.526 pesos con 50 centavos. - Foto: B V C

Así mismo, en los movimientos subsiguientes a la apertura el dólar mantiene la tendencia decreciente y cae a mínimos de 4.502,03 pesos, mientras que su máximo es igual a la apertura. Si bien ha tenido dos intentos de repunte en lo que va corrido del día, estos no han sido suficientes para marcar un crecimiento en su cotización. Con corte a las 9:00 a. m. el precio promedio es de 4.510 pesos con 36 centavos.

Para analistas como Alejandro Guerrero, analista de divisas de Credicorp Capital, si bien las proyecciones frente al crecimiento económico del país se han ido ajustando recientemente a la baja, puesto que se esperan que los efectos de la lucha contra la inflación se sigan sintiendo, al país podría quedarle todavía una última muestra de fuerza, antes de que comience la tan anunciada desaceleración que se podría extender hasta mediados o finales del 2024.

Con corte a las 9:00 de la mañana, el precio promedio es de 4.510 pesos con 36 centavos. - Foto: B V C

“Los analistas esperan que el dato de PIB registre una variación anual del 3,4 %, lo que podría ser el último dato de crecimiento grande que se podría tener en el 2023, en medio de un panorama de expectativa que se ha venido ajustando a la baja con base a la reciente información macro que se tiene”, dijo Guerrero.

Además de lo que está pasando en Colombia, hay que recordar que los analistas y expertos siguen de cerca la deuda pública en los Estados Unidos, puesto que la Casa Blanca sigue sin lograr un acuerdo para elevar el techo de endeudamiento y conforme pasa el tiempo, aumenta el riesgo de caer en default y desatar una crisis económica de grandes proporciones, ya que se golpearía la confianza de un gigante económico.

“A nivel internacional, el mercado espera que esta semana se tengan nuevos avances en lo que concierne al acuerdo de levantar el techo de deuda en Estados Unidos, luego de que este fin de semana se confirmara que el presidente Biden estaría en conversaciones con el Congreso y que probablemente se reúnan esta semana antes del miércoles con el presidente Republicano de la Cámara de Representantes; esto ha sido tomado de forma positiva, ya que de lograrse, volvería parte de la tranquilidad”, dijo Guerrero.

El Gobierno de Joe Biden volvió a advertir este fin de semana sobre las consecuencias “catastróficas”, incluida la enorme pérdida de empleos, si el país incumple los compromisos de su deuda, en la antesala de que se reanuden la semana próxima las negociaciones con los republicanos por un acuerdo.

“Si el Congreso no logra elevar el límite de la deuda en el momento del incumplimiento, entraríamos en una recesión y sería catastrófico”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en el programa de entrevistas dominical de la CNN State of the Union.

Durante semanas, legisladores, autoridades económicas, banqueros y la Casa Blanca han advertido que Estados Unidos está al borde del incumplimiento de pagos, una medida que podría hacer que la mayor economía del mundo caiga en una incertidumbre con consecuencias drásticas, incluida una recesión inminente y un posible contagio financiero internacional.

La Oficina de Presupuesto del Congreso pronosticó el viernes que el país podría dejar de pagar sus deudas antes del 15 de junio si los legisladores no alcanzan un acuerdo con Biden para aumentar los límites actuales del gasto público.

El mercado de divisas se mantiene por ahora dentro de los rangos normales. - Foto: B V C

“No deberíamos estar en este punto”, dijo Adeyemo, mientras repetía el llamado de la administración para que los legisladores pongan fin al enfrentamiento partidista y suban el techo de endeudamiento de Estados Unidos, al tiempo que resaltó que este país “nunca ha dejado de pagar su deuda, y no podemos”.

Biden ha declarado que quiere un aumento “limpio” del techo de la deuda, pero los republicanos insisten en que cualquier extensión de la capacidad de endeudamiento del país, actualmente con un tope de 31,4 billones de dólares, debe ir acompañado de restricciones sustanciales en el gasto.

*Con información de AFP.