Dólar hoy en Colombia: este jueves bajó notablemente su precio; su tendencia se mantuvo a la baja en la jornada

Durante el transcurso de esta semana, la tendencia a la baja del precio del dólar ha sido constante. Este martes, 24 de enero, llegó a tocar el precio más bajo de los últimos 5 meses, y este jueves, 26 de enero, se mantuvo en la misma senda bajista, tras abrir la jornada con una ligera alza (de menos de 2 pesos), lo que rápidamente se devolvió.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda oficial estadounidense acabó operaciones con un último precio de 4.518 pesos, el cual marca un retroceso de 20 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para hoy, que es de 4.538 pesos.

El comportamiento del dólar en Colombia en la jornada del 26 de enero de 2023 - Foto: Bolsa de Valores

En las primeras horas de la mañana, luego de la apertura del mercado, el dólar había tenido ya un precio promedio de 4.534,39 pesos, mientras que la última cotización con la cual se ha negociado era de 4.520 pesos (9:30 a. m.), manteniéndose así por debajo de los 4.600 pesos, barrera en la que no se ubica desde hace una semana.

En el caso del dólar, las cosas pintan mejor para el peso colombiano en el arranque de 2023 que, inclusive, en lo que va corrido del año, sería la moneda que ha logrado mayor valorización, si se descuenta lo sucedido con el rublo (de Rusia), que ha sido intervenido para mantenerlo fuerte.

“El peso colombiano comienza el año como la moneda más fuerte del mundo con una valorización de 6,55 % (sin contar al intervenido rublo)”, sostuvo Felipe Campos, de la firma Alianza Valores.

Los expertos avisan de una crisis económica en este 2023 - Foto: Getty Images / Anton Petrus

En el escalafón de monedas, el peso chileno aparece con un impulso de 4,5 % frente al dólar, mientras que el mexicano ha avanzado 3,35 %.

“Ahora no solo está para abajo el dólar, sino que lo más probable es que vayamos cerrando la brecha con la región”, enfatizó el analista.

De hecho, el analista se ha dedicado a ver cuál ha sido el comportamiento de la divisa, incluso antes de que el presidente de la Republica Gustavo Petro, tomara posición. El gerente de Inversiones e Investigaciones de Alianza de Valores, Felipe Campos, aseguró hace unos meses que el peso colombiano es una de las monedas más devaluadas en el mundo desde el 17 de junio de este año, según los registros consultados por el gerente, la devaluación de la moneda colombiana dobla a monedas en crisis como la libra y el euro y se devalúa 7 veces más que Brasil o México.

El dólar y las reformas, los dos detonantes de la expectativa de los colombianos frente a la expectativa. - Foto: Getty Images y Presidencia de la República

También indicó que “la única moneda que nos gana en pérdidas es el peso argentino y es por fotofinish (23 % vs 20 %). Argentina es un país con 82 % de inflación y calificación CCC. No se puede tapar lo que está ocurriendo. Estamos viviendo un gobierno que no conoce lo técnico ni le preocupa”, explicó Campos en su cuenta de Twitter.

El efecto que causa la devaluación del peso colombiano, según los expertos, aprieta la economía nacional, especialmente a los procesos de exportación de alimentos y productos que llegan al país. Julián Romero, economista de Corficolombiana dijo que la moneda colombiana no solo viene perdiendo valor responso al dólar sino también a otras monedas en el mundo, así lo indicó desde que el dólar comenzó a tomar fuerza desde septiembre del año pasado.

“El peso colombiano se ha devaluado 24% frente al dólar, 14% respecto a las principales divisas de Latinoamérica, 12% frente a varias monedas petroleras y 11,5% respecto a divisas de países desarrollados”. Reveló uno de los informes de Corficolombiana, una empresa dedicada al estudio de las finanzas en el país.