El fantasma de la recesión en EE. UU. también asusta a los comerciantes en Colombia

El panorama económico internacional plantea preocupaciones para los comerciantes en Colombia, ya que una posible recesión en Estados Unidos podría afectar significativamente el comercio exterior del país. Durante el primer trimestre de este año, Estados Unidos representó aproximadamente el 26 % de las exportaciones y el 27 % de las importaciones de Colombia.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi - Foto: esteban vega-semana

Según los economistas de la Reserva Federal de Estados Unidos, existe la posibilidad de que el país entre en recesión en el último trimestre de 2023 o en el primero de 2024. Este pronóstico ha generado incertidumbre en los comerciantes colombianos, quienes temen que las metas de exportación puedan verse afectadas, especialmente debido a una disminución en la demanda de productos por parte del principal socio comercial de Colombia.

Según los economistas de la Reserva Federal de Estados Unidos, existe la posibilidad de que el país entre en recesión en el último trimestre de 2023 o en el primero de 2024. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Javier Díaz, presidente de Analdex, destacó que esta situación podría tener un efecto dominó en otros países de la región, como México, lo que resultaría en una disminución generalizada de las compras provenientes de Colombia y de otros orígenes. Además, factores adicionales como la caída de alrededor del 8 % en las importaciones de China y los frecuentes bloqueos en la cadena logística tanto de importaciones como de ventas externas, dificultan aún más el panorama para el comercio exterior colombiano.

“Para este año preveíamos unas ventas al exterior cercanas a los US$ 60.000 millones. Sin embargo, el panorama que proyectan en Estados Unidos nos indica que nuestro principal socio comercial podría demandar menos productos. Por esta razón no podemos bajar la guardia y debemos prepararnos con la búsqueda de mercados adicionales en el mundo”, agregó Díaz.

Javier Díaz - Presidente de Analdex. - Foto: esteban vega la-rotta

Durante el primer trimestre de 2023, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos alcanzaron los US$ 3.216 millones, registrando un crecimiento del 0,9 % en comparación con el mismo período del año anterior. Cabe resaltar que aproximadamente un tercio de las exportaciones no mineras de Colombia tuvieron como destino Estados Unidos. Por otro lado, las importaciones desde ese mercado experimentaron una caída del 2,9 %, totalizando US$ 4.420 millones, según datos del Dane.

En cuanto a China, las cifras muestran una disminución del 13,6 % en las compras realizadas por este país a Colombia, llegando a los US$ 562 millones. Además, las importaciones desde China también se vieron afectadas, registrando una caída del 33 %, con un valor de US$ 3.377 millones.

Ante este escenario, los comerciantes en Colombia se enfrentan a desafíos significativos en el ámbito del comercio exterior. La posible recesión en Estados Unidos y las dificultades en otros mercados importantes como China generan incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento y la consecución de las metas establecidas para el sector.

Los expertos y líderes gremiales resaltan la importancia de estar preparados y buscar estrategias para diversificar los mercados de exportación, fortalecer la cadena logística y buscar oportunidades en otros sectores y regiones. Además, es fundamental contar con un monitoreo constante de la situación económica internacional y buscar alianzas estratégicas que permitan mitigar los impactos negativos en el comercio exterior.

Es crucial que tanto el sector privado como las autoridades gubernamentales trabajen de la mano para implementar políticas y medidas que impulsen la competitividad del comercio exterior colombiano. Esto puede incluir la promoción de acuerdos comerciales con nuevos mercados, la facilitación de trámites aduaneros, la promoción de la inversión extranjera y el apoyo a la diversificación productiva.

Los expertos y líderes gremiales resaltan la importancia de estar preparados y buscar estrategias para diversificar los mercados de exportación, fortalecer la cadena logística y buscar oportunidades en otros sectores y regiones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Analdex recordó que es fundamental que las empresas en Colombia busquen la innovación y la mejora continua en sus procesos, productos y servicios. Esto les permitirá adaptarse a los cambios del entorno económico y mantener su competitividad en el mercado internacional.

“Es importante recordar que el comercio exterior juega un papel fundamental en la economía colombiana, impulsando el crecimiento, generando empleo y promoviendo el desarrollo. Ante los desafíos actuales, es necesario redoblar los esfuerzos y trabajar de manera conjunta para superar los obstáculos y aprovechar las oportunidades que puedan surgir”, concluyó el presidente de Analdex.

Analdex recordó que es fundamental que las empresas en Colombia busquen la innovación y la mejora continua en sus procesos, productos y servicios. - Foto: Getty Images

Las fluctuaciones económicas a nivel mundial han sido una constante durante este inicio de año, las secuelas de las medidas financieras durante la época de pandemia y la aparición de nuevas coyunturas sociales han puesto en aprietos a diversos gobernantes del plano global.

Mientras China sigue intentando recuperarse de las medidas pandémicas que forzaron un decrecimiento importante en su economía, la cúpula gubernamental estadounidense mantiene sus negociaciones con el Congreso con el fin de poder ampliar el techo de la deuda, situación que de no darse generaría grandes afectaciones económicas a nivel mundial.